La semana se inicia con un fuerte debate legislativo en la Cámara de Diputados de la Provincia sobre el rol, los mecanismos y las acciones de la cartera de Seguridad. Sobre todo, la permanentemente peticionada rendición de cuentas de sus cabezas, esto es, el ministro, el director general de Seguridad y otros funcionarios.

Todo surge en medio de hechos que han sucedido y que suceden en la provincia en el ámbito de la seguridad, en la que la oposición ha peticionado, casi en forma permanente, que concurran a la Legislatura el titular de la cartera o el jefe de Policía para informar ante la comisión bicameral de seguridad sobre casos puntuales. Aspectos que, indican desde la oposición, “no sucede desde hace tres años”. Pero, sin embargo, desde el oficialismo aseguran que “todo pedido de informes fue respondido y que la actitud de los opositores es solo chicana y ningún tipo de propuestas”.

Todo un tema en el que se requiere un determinado número de legisladores a la hora de prosperar ese pedido de informes, de acuerdo con lo que indica la Ley 6.721 y que los bloques opositores pretenden ahora modificar.

El asunto, plasmado en la iniciativa legislativa del Frente de Todos y a la que accedió El Ciudadano, fue presentado en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja del Poder Legislativo. Allí habría un principio de acuerdo entre oficialismo y oposición, según pudo saber nuestro diario. Eso estaría en el tiempo de presentación de los funcionarios requeridos, que sería trimestral y no mensual, como en un principio habría exigido la oposición.

La propuesta del PJ

Toda esta movida comenzó con una presentación que hizo el legislador Néstor Márquez (PJ-FDT) ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para que concretamente se modifique un solo artículo –el 34– de la Ley 6.721 para que haya mayor flexibilidad a la hora de pedir informes y recibir respuestas directas por altos funcionario del Ministerio de Seguridad.

En el proyecto, sobre el que ya comenzó su tratamiento, señala el diputado que “hace más de tres años que ni el ministro Raúl Levrino ni otras autoridades, como el jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, concurren a la Bicameral a exponer”.

En otro punto de la presentación piden “que exista un vínculo más estrecho entre el Ministerio de Seguridad y la Comisión Bicameral de Seguridad Pública. Esto favorecería el cumplimiento de la ley y de los objetivos y misiones tanto del Ministerio como de la Comisión Bicameral”.

“La iniciativa busca que el ministro de Seguridad de la Provincia tenga reuniones periódicas con la Comisión Bicameral de Seguridad y, en el caso de su nombramiento, pueda expresar ante ella el plan estratégico de seguridad pública”, destacaron desde la oposición.

Para profundizar la propuesta legislativa, el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Gómez, le acotó a El Ciudadano que “este es un proyecto muy importante, que implica la modificación del artículo 34 de la Ley 6.721. Tiene la finalidad de que tanto el ministro de Seguridad como el jefe de la Policía y también el responsable de la Inspección General de Seguridad (IGS) deban concurrir periódicamente a la Legislatura provincial”.

Al preguntarle sobre la asiduidad de la presencia de los funcionarios, contestó que “es a los fines de dar explicaciones sobre el desarrollo de la política de seguridad en la provincia. Esto actualmente no es así, porque solo van si en la comisión se obtienen las mayorías legales respectivas. Por eso creo que este proyecto que proponemos es importante, porque va a implicar un gran cambio desde lo institucional en lo que hace al funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguridad”.

“Siempre respondimos”

Para el senador José Orts (UCRFCM), “lo único que hace la oposición es pedir informes y no parte de ella ni una sola propuesta para mejorar le seguridad en la provincia”.

El legislador que, además es el vicepresidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, aseguró a nuestro diario que “todos los informes que han presentado desde la oposición se han respondido. Nada ha quedado por contestar por parte del ministro Levrino como del director general de Policía Munives. Ahora salen que los quieren de frente, ¿para qué?, ¿para volver a preguntar lo mismo del pedido de informes que ya fue contestado?”, se preguntó con ironía.

“Nosotros (apela a la memoria política) nos hicimos cargo de una policía que prácticamente estaba desmantelada, con diez mil efectivos con solo nueve mil balas y una precaria estructura para enfrentar el delito. Todo eso fue cambiado notablemente desde el punto de vista tecnológico y estructural. Pareciera que la oposición no ve ni analiza todo lo que hoy constituye la fuerza policial en la provincia. De eso no se habla y mucho menos se reconoce”, reprochó el senador Orts.

Cuando se le preguntó por qué cree que la oposición presentó esta iniciativa, opinó: “Creo que hemos entrado en un clima adelantado de campaña. Si no, no se entiende la postura que tiene el justicialismo de querer que vengan los ministros a responder lo que ya respondieron. O que pase lo que sucedió con la Comisión Bicameral de Emergencia Sanitaria, cuando hicieron venir a la ministra de Salud Ana María Nadal para hacer un verdadero escándalo ante los medios de prensa. Porque ése era el único objetivo, y no enterarse de todo lo que la Provincia hizo y hará contra la pandemia de COVID-19”.

Finalmente, cuando se le preguntó si estaba de acuerdo o veía bien la propuesta de cambiar un solo artículo de la Ley 6.721 para la periodicidad de presentación de altos funcionarios ante la Comisión Bicameral de Seguridad, se limitó a responder que “la comisión está funcionando normalmente cada quince días. Además, hay que remarcar que el oficialismo somos nosotros, quienes damos el quorum somos nosotros y los que estamos llevando propuestas también. Entonces, bueno sería que comiencen a llevar propuestas que mejore la calidad de vida de los mendocinos, como en este caso la seguridad”.