El origen de las nuevas cepas: ¿son más letales que contagiosas?

Las especulaciones en torno a la letalidad, y la transmisión volvieron a hacerse presente, luego del comunicado de parte del Gobierno provincial informando la circulación de las variantes de la India, Sudáfrica y hoy la del Reino Unido. El temor una vez más nos acecha y nos hace tener presente que debemos cumplir y respetar más que nunca, el protocolo sanitario.

Teniendo en cuenta esta noticia, en el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, hablamos con Lucía Cavallaro, presidente de la Asociación Argentina de Virología, quien fue consultada por las nuevas cepas:

“Estamos en una situación epidemiológica compleja, ha cambiado el panorama a lo que fue la primera ola por la aparición de estas nuevas variantes virales. Se caracterizan fundamentalmente por tener mayor transmisibilidad. Eso significa que a partir de un individuo infectado habrá un mayor número de infecciones secundarias" aseguró.

Sabemos que el país está transitando actualmente la segunda ola de coronavirus, pero nunca nos imaginamos que el virus podía mutar tanto, a lo que respondió: “Que se haya seleccionado una variante genética quiere decir un genoma que tiene determinadas mutaciones que lo diferencian del virus anterior y que se caracterizan por tener mejor adaptación a la transmisión humana. Es un virus que se introdujo hace poco más de un año, tiene corta trayectoria como virus" Y aclaró uno de los temas más importantes de acuerdo con las recientes cepas: "Estas variantes representan algunos cambios que le dan adaptabilidad, entre ellas la capacidad de transmitirse"

¿Entonces cuál es la gravedad de estas apariciones?

Cavallaro nos explica que además de la adaptabilidad y la capacidad de transmitirse, “Lo otro es que tenga mayor capacidad de dar enfermedad, mayor severidad de sus infecciones. Otra característica sería que esa variante sea menos cubierta con la vacuna o si un individuo se hubiera enfermado antes o si hubiera un antiviral y fuera más resistente la variante. Son todas características de una nueva variante"

¿Cómo mutaron las nuevas variantes ?

“La aparición a las nuevas variantes son anterior a la vacunación. Las nuevas variantes tienen que ver con la posibilidad que el virus produzca infección. Cada vez que el virus infecta hace rondas de replicación, en cada ronda produce a lo mejor 100 genomas, si cada vez que se replica incorpora 2 o 3 mutaciones es obvio que el grado de mutaciones en un individuo es amplia. De todas maneras no todas las mutaciones serán fijadas, solo se podrán fijar las que le den alguna ventaja sobre lo anterior. Una ventaja para que sea visible a nivel poblacional tiene que afectar a un número importante de individuos." y agregó que por otro lado, "si la frecuencia de esa variante aumenta eso también demuestra que tiene mejor adaptación al host, de modo que desplaza la circulación de linajes anteriores"

¿A qué se debe el aumento de casos?

Comprendemos a partir de aquí que la gran cantidad de contagios hoy en día también se debe al alto grado de "contagiosidad" o de "transmisión" por eso la titular de la Asociación Argentina de Virología especificó "observamos aumentos exponenciales o muy abruptos en corto tiempo. Al haber mayor número de casos sabemos que habrá un porcentaje de individuos que van a hacer una infección más severa y de ellos un número requiere de unidad de terapia intensiva. Aun cuando el grado de virulencia fuera igual, el requerimiento de camas de terapia será mayor si el número de casos es mayor"

En este sentido, indicó: "No es que sea más peligrosa, sino más contagiosa por lo que mayor cantidad de personas requieren hospitalización"

Ante la gravedad que eso concierne, explicó que "no digo que no son más patogénicas, digo que aun cuando no lo fueren pasa a requerir mayor demanda de instalaciones sanitarias. Para el caso de la variante de Reino Unido y Manaos se ve mayor contagiosidad, mayor severidad y mayor porcentaje de letalidad"

La gravedad de las variantes de acuerdo a la edad:

“Lo que se ve en la práctica es que son individuos más jóvenes con reacciones más severas, y también se ve un mayor porcentaje de muertes en terapia. Antes de todos los que llegaban a terapia, un 50% se salva y el otro 50% va a morir. Hoy los porcentajes son más importantes. Estamos ante una situación muy compleja" aseguró lamentando Cavallaro

“No tenemos información suficiente para decir que los más grandes se infectan menos por mayor protección con la vacuna. Pero por otro lado la gente adulta se sigue cuidando. La gente joven es la fuerza de trabajo, se tiene que movilizar para trabajar, muchos son esenciales. También son jóvenes padres de niños en edad escolar, cuyos hijos van a colegios, aun cuando las escuelas son entornos seguros. Los chicos hacen enfermedad más asintomática y pueden llevar el virus a la casa" y ejemplificó: "Cuando uno mira la franja etaria lo más alto es entre 30 y 39 años, después es importante entre 40 y 49; pero la más alta es entre 30 y 39 que en general son los padres de niños"

Sobre el sistema de Salud y la vacunación:

“Acá tenemos el cuello de botella que es el sistema sanitario. Si no tenés posibilidad de atender más gente ese es el cuello de botella. Hoy hay otro agravante, en la pre terapia los pacientes manifiestan mayor demanda de oxígeno. Porque los insumos también son un problema. Si no acotamos la transmisión no hay manera de bajarlo"

Por su parte Cavallaro mencionó que a pesar de que no contamos con la cantidad de vacunados que se prometió, "venimos muy bien comparado con lo que pasa en el mundo y la posibilidad de acceder a vacunas" y tildó de la importancia que es "tener una provisión de vacunas que permita que no se corten"

En tanto, impulsó una esperanza al contarnos que como dijeron desde el Gobierno nacional "van a llegar 4 millones de dosis antes de que termine este mes de AstraZéneca. Estamos con una provisión de vacunas y muchas estrategias que nos van a asegurar provisión de vacunas en el futuro. Todas las vacunas son seguras, eficaces y no estamos mal con la vacunación"

