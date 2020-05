El ojo en la formación

La Dirección General de Escuelas salió, con todos sus funcionarios, a aclarar lo que se está haciendo en todos los niveles de la educación pública provincial, con la puesta en marcha de emergencia del dictado de clases en modalidad no presencial, que obligó a implementar el aislamiento social por COVID-19.

Fue durante una conferencia de prensa virtual donde se destacó que la evaluación se realizará y si bien no será, con los plazos normales que indica el calendario escolar 2020, se realizará más adelante. El punto, que es uno de los más álgidos y discutidos en los últimos tiempos, para el gobierno educativo, “no puede ser ignorado porque es parte del proceso de aprendizaje pero, no es el único. Es parte de una serie de elementos que se están teniendo en cuenta”, aseguran desde la DGE, porque para las autoridades, que coinciden con las determinación que en ese sentido se han tomado en todo el país, producto de la cuarentena, “no es momento de acreditaciones de saberes, por lo cual los períodos habituales de cierre de notas, marcados por el fin de trimestre (primaria) o cuatrimestre (secundaria), quedan abiertos”.

Para las autoridades educativas las herramientas que se han tenido que colocar a disposición de educadores y educandos son muy importantes en un proceso, que se cree, deberá incorporarse después de la cuarentena.

Una de esas herramientas a la que la DGE le ha dado mucha fuerza e importancia es la utilización del sistema denominado Gestión Educativa Mendoza (GEM). En él se carga todo tipo de datos, desde asistencia y calificaciones, hasta la comunicación permanente que tiene el organismo educativo con las escuelas y entre ellas. Lo destacable es que en él pueden ingresar las familias, como lo indicaron, “donde los padres tienen acceso para hacer el seguimiento de todo el sistema educativo de la provincia, lo que a sus hijos se les enseña y cómo a sus hijos se los evalúa”.

“No se separa evaluación de aprendizaje, van juntos, siempre”

En la conferencia de prensa virtual, lo primero que aclaró el titular de la DGE, José Thomas, fue: “Aclaramos algunos aspectos de la evaluación, fundamentalmente el que plasma que no hay posibilidad de acompañar una trayectoria educativa, si no se evalúa. Lo otro es que no hay posibilidades de aprendizaje, sin evaluación, es decir, que esta última es parte componente del aprendizaje en todo proceso educativo, por lo que se hace difícil, diría imposible, separar aprendizaje de evaluación”, agregó.

“Otro punto a tener en cuenta en todo proceso educativo, es lo que se acredita en todo lo que se enseña y todo lo que se aprende. Por lo que informamos que no es tiempo de acreditar, ni de cerrar trimestre en primaria, ni cuatrimestre en secundaria. Eso no sucederá en este primer semestre y mucho menos hasta antes del proceso invernal. Lo hacemos pensando en los alumnos y en sus trayectorias educativas”.

Sobre las metas, Thomas resaltó: “Desde la DGE nos hemos propuesto objetivos, tales como fortalecer la evaluación formativa continua. Lo otro es determinar saberes prioritarios, que son los fundamentales para estos momentos de pandemia. Sobre la evaluación formativa continua, tiene que ver con una fuerte retroalimentación cualitativa principalmente a la familia, de cómo va la trayectoria de los chicos y cómo mejorarla”.

Al respecto de las herramientas, dijo: “Estamos dando soluciones de conectividad a muchas familias, además de entregar 180.000 cuadernillos que llegan de la Nación. Estamos implementando una plataforma educativa que llegue a 150 escuelas, comenzando por las más vulnerables, que son en las que la trayectoria educativa es más difícil de mantener. Resalto que esta plataforma permite mejorar la relación del docente con el alumno y la interrelación docente alumno”.

La cuestión numérica evaluativa que interesa a los padres, explicó: “Se cargarán con la frecuencia que determine cada escuela notas de las trayectorias más sólidas que se cuenten, con notas del 7 al 10. En aquellas trayectorias educativas más débiles se cargarán solamente en proceso y se hará una retroalimentación con una devolución cualitativa con 20 palabras en el GEM. Esta carga cualitativa es fundamental, porque nos permitirá entender por qué el chico está en proceso, para que nosotros determinemos la herramienta que tenemos disponibles para utilizar en el acompañamiento del proceso de enseñanza que necesita el alumno”.

Evaluaciones en el nivel superior se realizarán de manera virtual

La provincia cuenta con 45 mil alumnos en las diferentes carreras del nivel superior. Por eso, la coordinadora General de ese nivel, Emma Cunietti, aclaró: “Las evaluaciones siguen con notas, como se hace normalmente. Se tomarán exámenes parciales y finales. Del mismo modo las materias que son talleres que se acreditan promocionalmente también seguirán evaluándose de manera virtual. Aclaro, que para aquellos estudiantes que no tengan acceso a la virtualidad se reprogramarán las mesas y también se generarán oportunidades de aprendizaje para seguimiento de trayectoria en el caso de los estudiantes que no tengan conectividad en su casa”.