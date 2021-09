El Gobierno de Mendoza presentó el proyecto de Presupuesto 2022

El ministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri, presentó en la Legislatura provincial el proyecto de Presupuesto 2022 y aseguró que “es un presupuesto que tiene un gran sustento".

“Es un presupuesto con inversión, que apunta al crecimiento, consistente, serio, que otorga previsibilidad”, aseguró el ministro ante legisladores de ambas Cámaras en la presentación de las principales leyes económicas de la provincia.

En ese sentido, Nieri afirmó que “básicamente traza el sendero claro de la consolidación fiscal”, y manifestó que “a pesar de la macroeconomía en la que está inmersa Mendoza, la pandemia y la forma en que se optó transitarla, nunca hemos perdido el horizonte de perseguir orden fiscal, consolidación fiscal. Esto es importante porque da estabilidad a la provincia y nos permite seguir buscando la inversión, como la única forma que hay de hacer algún aporte a los efectos de generar crecimiento y desarrollo en la provincia”.

Según advirtió el funcionario, para el ejercicio del año que viene la pauta de gastos e ingresos "mantiene el alivio otorgado a las actividades más afectadas por la pandemia con una reducción del 50% en las alícuotas generales de IIBB".

“Este resultado corriente, hay que tenerlo presente. Aquí hablamos de la eficiencia del gasto, hablamos de pagar en tiempo a los proveedores, lo que significa una oferta plural con menores precios, hablamos de la disminución del personal, de reasignar recursos también humanos y físicos donde hay sobrantes”, resaltó el titular de la cartera de Hacienda.

Por otro lado, el residente de la Comisión de Hacienda, Jorge López, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) e indicó que la pauta general de gastos rondaría los más de 330 mil millones de pesos: “Creo que el ministro fue muy claro en toda la exposición, que duró poco más de dos horas. Lo que venimos reflejando es un sendero, conducta de los últimos 7 presupuestos que se han presentado en la provincia. Gradualmente apuntamos en dos sentidos, por un lado disminuir de a poco la presión impositiva que se encontraba en la provincia, para eso usamos herramientas", aseveró.

“En el caso del presupuesto ir paulatinamente incrementando los destinos a obra pública, infraestructura, generando condiciones para que la inversión privada siga presente, exista que es lo que nos va a garantizar niveles de desarrollo de la actividad económica", dijo López.

-Se ha presentado el presupuesto sin pedido de financiamiento, por otro lado la solicitud de roll over. ¿Qué significan ambas cosas?

- "Primero hay que aclarar que es un presupuesto que viene sin pedido de financiamiento, eso no quiere decir que no existe obra pública… sí existe por un monto superior a los 30 mil millones de pesos, que serán con financiaciones autorizados anteriormente como la ruta provincial 82 y demás programas del BID. También con remanente de los ejercicios anteriores. No contempla necesidad de financiamiento este presupuesto, sí la autorización de roll over. Como hemos dicho otros años, esta autorización permite que la deuda que vence durante este año tengamos la posibilidad de refinanciarla, utilizar otras fuentes de financiamiento que existen en mejores condiciones y que pone a la provincia de Mendoza en mejor perfil de deuda pública".

“Recordemos que en el 2015 la provincia tomó deuda en malas condiciones, porque había que apagar la necesidad de financiamiento urgente. Hoy tratamos de darle mejor perfil a los vencimientos que se dan este período. Esa autorización viene por 18 mil millones de pesos, en el artículo 5 de la ley de presupuesto".