El Frente de Todos pide la renuncia de José Thomas a la DGE

Natalia Vicencio, senadora del Frente de Todos, presentó una iniciativa legislativa para que el titular de la DGE, José Thomas, presente la renuncia al cargo.

“Hay un abandono, una imprudencia en el manejo del Gobierno Escolar por parte de la máxima cabeza de la DGE, que en este caso es el señor Thomas” comenzó diciendo la legisladora en diálogo con CNN Radio Mendoza.

Además la legisladora vinculó el accionar de Thomas con un supuesto “error humano” que tiene que ver con los datos en torno a los docentes vacunados. “Hay un detalle que no es menor; es el error en la carga de 30 mil docentes que supuestamente estaban vacunados pero que en realidad no lo estaban. Eso nos ha generado dudas y ha puesto un señal de alerta por un manejo oscuro y fraudulento en la vacunación provincial”, dijo la senadora Vicencio.

“Creo que son hechos que hay que mirarlos, analizarlos y que tienen que ver con las responsabilidades que asume cualquier funcionario en una cartera”, opinó y agregó, “hay un abandono, una imprudencia en el manejo del gobierno escolar y por parte de la máxima cabeza de la DGE, que en este caso es el señor Thomas”.

“Entiendo que Thomas alrededor de las resoluciones que él firmó a nivel nacional, con el Consejo Federal de Educación(CFE), que es la resolución 370 y la 386, donde en ese momento se analizaba un semáforo epidemiológico que lo que buscaba era ir acompañando el proceso de prevención para evitar el aumento de casos con la circulación; pero hay algo que nadie puede negar y es que cuando se pone en marcha la presencialidad del sistema educativo, este implica un nivel de circulación que no sucede cuando no está el sistema educativo funcionando. Esas son resoluciones que él firmó y que no aplicó”, dijo la senadora en CNN Radio Mendoza.

“No ha hecho tampoco caso a las recomendaciones de la Secretaría de Salud de la Nación, de vacunar a todo el personal de Educación. En eso tenemos solamente vacunados al primer ciclo, cuerpos directivos y jerárquicos, con lo que tenemos unos 15.500 docentes vacunados. No se ha vuelto a mover el número de vacunas. No tenemos a un solo celador o celadora vacunados”, agregó Vicencio.

“El sistema sanitario educativo, ahora lo tenemos que pensar en la integralidad de la situación de la provincia de Mendoza, que es grave” cerró la legisladora.