El drama social de la pandemia se refleja en las necesidades alimentarias

La incidencia negativa de la pandemia y el aislamiento en la situación socioeconómica se evidencia con el aumento de la asistencia a comedores comunitarios. Así lo reveló a CNN Radio Mendoza Adrián Bonada. coordinador de Barrios de Pie.

Así explicó la dramática realidad que vive un sector de la sociedad: “Desde el inicio de la cuarentena con todo lo que pasa y la crisis sanitaria ha habido incremento importante de personas que se acercan a comedores y merenderos. La crisis sanitaria ha tenido un impacto en lo económico, eso ha llevado a que muchas familias de la provincia que tal vez antes tenían alguna changa o un laburito… es más nos daban una mano o nos daban donaciones para las familias del mismo barrio y hoy también vienen a pedir ayuda. Eso está en consonancia con lo que vivimos en todo el país por el incremento de la pobreza.

–¿A cuántas familias atienden?

–En la provincia tenemos unos 243 centros alimentarios, donde llevamos adelante diferentes abordajes. Son ambulatorios, no concentramos gente por protocolo, llevamos viandas a los vecinos o meriendas. Tratamos de llegar con refuerzos alimentarios. Calculamos que asistimos a unas 20 mil familias, en lo que va de la cuarentena hemos distribuido unas 150 mil viandas. Se acercan familias completas, donde antes asistíamos a 20 familias, ahora asistimos a cien. La situación es delicada.

Bonada completó señalando: “Venía complicada la situación, hay que ser realista. La pobreza en el país viene de décadas pero el COVID ha sido nafta al fuego. Estos nuevos pobres o pobres COVID, como les dicen algunos, han venido esperamos que no para quedarse. Habrá que tener una salida inteligente para los que han caído y también para abordar a los que venían desde hace tiempo”.

“Tenemos un laburo más desarrollado en el Gran Mendoza, un trabajo bastante fuerte en el Este, en San Martín, Rivadavia, Junín, Lavalle y en menor intensidad en el Valle de Uco y en el sur. En el Gran Mendoza tenemos la mayor fortaleza”, reseñó.

“Si uno hace una radiografía de la pobreza en el país, en las últimas décadas el promedio siempre ha estado en el 30%. A veces ha bajado un poco, en situaciones más complejas ha subido. Ahora estamos arriba del 40%. Uno percibe dos o tres cosas. Hay núcleos que se cristalizan, sobre todo porque la pobreza tiene muchas dimensiones no solamente es ingresos. Si bien las políticas sociales del Estado han ido en crecimiento también la pobreza, pero sin la red de políticas que contenga a la población tendríamos niveles de pobreza africanos. Tenemos un doble desafío, sostener la contención con los ingresos porque es imposible sacar a los amplios sectores de la pobreza pero también desarrollar algunas políticas más creativas para el abordaje como inserción laboral, hábitat, hay muchas dimensiones que se abordan a medias o no con tanta seriedad. Los que conducen el país me parece que discuten otra cosa, tenemos que tener una mesa donde estemos todos los actores y vayamos hacia adelante con un plan de 20 años para salir adelante.

“Nuestra idea es hacer una intervención con un impacto profundo en la realidad. Por eso nosotros tenemos diferentes áreas donde trabajamos lo sanitario: tras de prevención, monitoreos para cortar con contagios, también trabajamos la violencia de género para prevenirla, también un áreas de educación donde acompañamos a los chicos que se quedan por la brecha digital”, anunció Bonada.