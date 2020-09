La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza incorporó testeos rápidos para afiliados con síntomas de coronavirus, los cuales arrojan los resultados en 15 o 20 minutos.

Este viernes, Carlos Funes, titular de la OSEP, dialogó con El Interactivo y se refirió a estos nuevos test rápidos para obtener determinaciones COVID-19 en la provincia.

“Estos test están llegando a la provincia ahora, pero nosotros comenzamos hace dos meses los trámites para conseguirlos. Estos test buscan antígenos, es decir que buscamos al virus. Pero los test de antes buscaban anticuerpos y no eran tan sensibles. Los anticuerpos dependen de demora y niveles de anticuerpos para que sean detectables. Esto busca el virus. Por lo tanto, son test certeros, que deben ser bien indicados para personas que presentan la sintomatología", sostuvo el director del organismo provincial.

En ese sentido, agregó: "Con los positivos no hay error, pero tiene certeza del 96% en los negativos. Así, de todos los negativos del test hay un 4% que se va a equivocar, por lo tanto a todos los negativos los tenemos que llevar al sistema anterior de PCR, con el mismo hisopado", aseguró el médico.

Los nuevos test no se realizarán a demanda del afiliado, sino cuando el equipo médico lo determine.

“Nosotros como obra social no trabajamos en barrio, pero el Ministerio sí. Está bueno buscar en esos test masivos que san pacientes con síntomas. Si el paciente no tiene sintomatología corremos el riesgo de que no esté en etapa previo, que son los 3 días anteriores a los síntomas, nos va a dar negativo y lo vamos a tener que someter a otro estudio para ver si era negativo o no", remarcó funes en diálogo con El Interactivo.

Asimismo, explicó cómo es la situación epidemiológica de la obra social en la provincia: "Nosotros tenemos 400 mil afiliados, el 21% de la población de Mendoza tiene la obra social. En cuanto a contagios estamos por encima de se 21%, estamos en un 27%. Todo médico, profesional, administrativo tiene la obra social y también la Policía, mucha gente comprometida en la primera línea tiene la obra social, por eso el número es mayor a la cantidad d contagiados".

“En cuanto a la capacidad de los efectores, el hospital Del Carmen ha sido el gran receptor. Se mantiene en ocupación alta, por momentos prácticamente completo como en terapias comunes como en UTI. Pero hay una dinámica con el hotel, hospital Universitario y las altas donde podemos dar respuestas".

Por último, el titular de la OSEP concluyó: "Siempre pido que pensemos en lo que puede pasar la semana que viene o dentro de unos días, por eso siempre estamos pensando en ampliar el número de camas. Es un gran desafío”.