El Carrizal inicia su temporada alta con controles de alcoholemia y seguridad

El Gobierno de Mendoza en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales Renovables anunció este sábado 20 de noviembre la apertura oficial de la temporada alta 2021-22 del embalse El Carrizal.

Desde hace ya algunos años, el espejo de agua se transforma en una de las principales opciones de destino turístico en los meses de verano y el objetivo principal de este año es "fortalecer a El Carrizal" luego de más de un año y medio en donde actividades de este tipo se vieron relegadas por la pandemia del coronavirus.

En este sentido, en el entorno geográfico destacaron desde el sector que "se encontrarán activos tanto el servicio de ambulancia contratado por los clubes como el sistema de comunicaciones por radio y los dispositivos de alerta temprana, conformados por sirenas ubicadas en puntos estratégicos que funcionarán en el caso de requerir evacuación inmediata por inclemencias climáticas".

Por su parte, el director de Recursos Naturales, Sebastián Melchor, explicó que los clubes deberán contar además con personal guardavidas en el caso de piletas y boyados, cuando estos existan, y que agentes de División Náutica, junto con Bomberos y Policía de la Provincia, realizarán controles sorpresa a las embarcaciones, que deberán contar con seguro, matricula al día, licencia de conducir y los elementos de seguridad que cada tipo de embarcación debe portar.

Asimismo, anunció además que "se realizarán controles de alcoholemia junto con el Ministerio de Seguridad”.

Normas

La Dirección de Recursos Naturales Renovables recuerda que está prohibida la navegación entre las 21 y las 7 en todos los espejos de agua de la provincia. Las embarcaciones deben contar con chalecos salvavidas y todos los tripulantes deben llevarlos colocados. Además, debe respetarse el número máximo de personas que la embarcación especifica.

Documentación reglamentaria

Según indicaron, para todas las personas que deseen concurrir, se sugiere consultar en www.ambiente.mendoza.gov.ar los requisitos obligatorios de documentación e implementos de seguridad específicos para cada tipo de navegación, con o sin motor.

En este sentido, si no se cumple con las normas establecidad las infracciones náuticas van desde 1.200 a 120.000 pesos y que toda embarcación debe estar previamente autorizada y registrada en la misma dirección, a través de la División Náutica. Es imprescindible respetar las normativas de las autoridades de control y no nadar en zonas donde no está autorizado.

En tanto, informaron que en caso de accidentes en embalses, se debe avisar de inmediato al 911 o contactarse al 0261 4287500 o 4252090/7065.