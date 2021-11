El Banco Nación retoma la próxima semana la atención presencial sin turno

Tras diversos reclamos de clientes, comercios y empresas, finalmente los bancos flexibilizarán a partir de diciembre el sistema para la atención presencial en las sucursales y ya no será obligatorio acudir con turno previo, en el marco luego de las restricciones que se aplicaron desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Sergio Giménez, titular de La Bancaria Mendoza, habló este miércoles con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y fue consultado por el regreso a la modalidad anterior a la pandemia. “Estamos viviendo una contradicción tal que muchos mendocinos y mendocinas que van a poder concurrir a un estadio de futbol y esos mendocinos quieren ir a un banco a hacer un trámite y no pueden; esto hay que corregir", señaló Giménez.

El Banco Nación elimina la obligación de sacar turnos previos y retoma la atención presencial

"Desde el sindicato pedimos en forma no oficial, después en forma oficial con una carta al presidente del Banco Central para que terminara con el esquema de turnos porque es favorable para los banqueros pero extremadamente incómodo para los usuarios. Los bancarios hemos recuperado la presencialidad, estamos preparados y ávidos para atender a los clientes de los bancos. Evidentemente hay un impedimento de parte del Banco Central que es el ente regulador, que no habilita esto cuando reparticiones provinciales, municipales y nacionales ya han recuperado la atención la libre demanda con los cuidados naturales, porque la pandemia no ha terminado", sostuvo Giménez.

En ese sentido, el bancario manifestó: “Unilateralmente, lo cual celebramos, el Banco de la Nación Argentina informó ayer y hoy lo ha hecho público que desde el martes 9 de noviembre no va a hacer falta pedir turno para hacer operaciones en la red de sucursales del Banco Nación. Esperamos que el Banco Central tome nota y acompañe la decisión del mayor banco público de la Argentina.

-La gran noticia es que desde el 9 de noviembre los usuarios del Banco Nación podrán acceder sin turnos.

-"Sí, por supuesto que habrá que adecuar alguna normativa vigente en cuanto al aforo. Es una medida nacional y en algunos lugares el aforo dista de ser lo mismo en una región que en otra. Esperamos que esto que implementa el Banco Nación desde el próximo martes sea comunicado para todos los bancos que operan a través de las reglamentaciones que emite el Banco Central de la Argentina".

-“Entiende uno que pueden convivir sistemas de libre demanda y sistema de turnos en algunos bancos vinculados a las características. No es el mismo universo de los clientes al Banco Nación que a uno de capitales extranjeros. Me parece que en esa diversidad estaría bueno que primero el Banco Central liberara y que cada banco en función de los clientes diera libre demanda y esquema de turnos para ordenar. Pero no puede ser que uno no tenga la libertad de ir a un banco para hacer un trámite sencillo. Te dan el turno a una semana, pero vos tenés que resolver el problema hoy".

-Más allá de alguna molestia, funcionó bien el sistema de turno. Estaría bueno que conviviera la bimodalidad.

-"Sí, uno no puede ser necio de no comprender que estos avances tecnológicos, la modernidad que aceleró la pandemia. Todo esto estaba en carpeta, pero la pandemia hizo que se acelerara. Incluso hoy tenemos al cliente previsional que era más reticente a usar medios electrónicos y hemos visto cómo empieza a familiarizarse".