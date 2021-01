Dura respuesta de Ulpiano Suarez a los pedidos del titular de la UCIM

Daniel Ariosto, presidente de la UCIM, había criticado con vehemencia al gobierno de la ciudad, y desde la entidad, a través de un comunicado, también se vertió una crítica muy fuerte hacia la dirigencia.

Especialmente en un tramo donde decía: “Gastos del Estado: Funcionarios que exigen sacrificios de parte de todos los argentinos y que no están dispuestos a renunciar a sus dietas y privilegios. Jubilaciones de personas en actividad que no se ruborizan cuando ven que un jubilado cobra $19.000 de mínima y que no parecen ser conscientes de la tasa de desempleo en aumento y que cada vez hay más argentinos, más jóvenes y niños, pobres. Con la cantidad de problemas que esto acarrea para la coyuntura y para el futuro. Presente y futuro de un país endeudado, empobrecido, en gran parte por responsabilidad de la clase dirigente”.

También criticaron la “falta de apoyo, en general, a actividades económicas y de apoyo puntual a las que más mal la están pasando: el 70% de los encuestados por UCIM respondió que el apoyo del Estado ha sido escaso hacia su actividad”.

En otro tramo, describieron a la “clase política preocupada por lo electoral y en seguir manteniendo sus privilegios a cualquier costo: diariamente vemos en la prensa cómo se toman medidas electoralistas y cómo los políticos se preocupan por qué va a ser de su poder, luego de las elecciones, independientemente de los destinos de sus gobernados”.

En declaraciones posteriores, el dirigente bajó el tono, señalando que “el municipio de Capital siempre ha brindado buenos servicios y lo reconocemos. A principios de 2020, sin ir más lejos, los turistas nacionales o internacionales que visitaron nuestra Ciudad se iban maravillados no solo por los paisajes, sino por nuestras bellas calles. Pero esto se acabó para la gran mayoría de los rubros”.

“Deseamos coordinar acciones con autoridades locales, para conocer de qué manera vamos a cooperar para superar la gravísima crisis que enfrentamos y eso se puede lograr reuniéndonos. No sólo los empresarios representados por UCIM sino todas las cámaras y asociaciones, con nuestro intendente para ver qué puede ceder cada uno para poder seguir adelante”, reclamó.

La respuesta de Suarez

En declaraciones a CNN Radio Mendoza, el intendente de la Capital fue tajante: “En primer lugar, recibimos la noticia de este pedido con mucha sorpresa, y ante eso tenemos la tranquilidad de que durante el 2020 y lo que va de este año estamos haciendo todo lo que hay que hacer, en un contexto de pandemia que es muy difícil, no solo con impacto en lo sanitario sino también en lo económico y lo social”.

“Hemos afrontado la situación con toda la responsabilidad, el compromiso, y gestionando, tomando decisiones, a lo largo del 2020 hemos compartido con ustedes distintas acciones, iniciativas, analizado las situaciones, y me causan mucha sorpresa estas declaraciones, que están cargadas de irresponsabilidad, desconocimiento, y espero que no de mala fe por parte de Ariosto, que está al frente de la UCIM, porque en realidad lo que está planteando en esta nota lo hicimos, por eso hablo de desconocimiento e irresponsabilidad”, agregó Suarez.

Luego puntualizó que “durante todo el 2020, para los vecinos y los comerciantes de la ciudad, nos pusimos al lado de ellos con un semáforo de la actividad, con datos precisos, advirtiendo cuáles eran las más perjudicadas por las medidas contra la pandemia y por la cuarentena, y avanzamos con beneficios fiscales que luego se reiteraron, y se ampliaron”.

También recordó que “más adelante, en el mes de agosto, y también en noviembre, beneficios que consisten en eximiciones para los que estaban en el rojo y en el amarillo del semáforo, y que estaban en un 50 o un 100 por ciento, y representaban un gran esfuerzo fiscal para el municipio porque esto es hablar de mucho dinero, millones de pesos destinados a esas exenciones”.

Otra de las soluciones que mencionó para afrontar la crisis fue la participación en el programa ‘Mendoza Activa’, “porque consideramos que había que tomar medidas para reactivar la economía y aportamos también fondos para aquellos proyectos de inversión en comercio, producción, servicios”.

Con respecto al empleo, señaló: “Nos involucramos también en el programa ‘Enlace’, porque sabemos que la pandemia ha generado un impacto en cuanto al empleo, entonces en ese programa de entrenamiento laboral pusimos fondos para que esas personas que hoy están desocupadas puedan prepararse para lo que viene, y en total todos esos beneficios e incentivos representaron más de 31 millones de pesos, es decir, lo que está pidiendo la UCIM lo hicimos”.

En tren de resaltar las acciones tomadas frente a las consecuencias de la pandemia, Suarez explicó: “Observamos que había vecinos y comerciantes con dificultades para pagar, registraban una deuda, y avanzamos con un plan de pagos, con una moratoria, con importantísimos descuentos, y pensando hacia adelante, porque esta pandemia nos va a dejar un nuevo mundo, entonces pensamos un plan de reactivación urbana que anunciamos a fines de 2020 para reactivarla economía y generar empleo fomentando la construcción, sea una vivienda, un local comercial, un complejo de departamentos”.

Y agregó que “la respuesta es de la tranquilidad de haber hecho lo que teníamos que hacer, nos involucramos en la gestión mientras algunos sentados en un sillón hacen declaraciones”.

En cuanto a la crítica sobre la actitud de los políticos, recordó que desde el comienzo de la pandemia congelaron el sueldo de los funcionarios desde enero, y aportaron un 20% de los sueldos, en su caso, para aportar a un fondo de insumos sanitarios y alimentarios para mitigar los efectos de la situación, y cerró diciendo: “No hemos recibido de la UCIM a lo largo de estos 300 días un solo aporte, una sola idea, simplemente un pedido para que el municipio le refaccione la sala de directorio y para que le exima de pagar tasas municipales, pero ningún pedido para los comerciantes, empresarios, actividades que se desarrollan en la ciudad”.