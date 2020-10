En el medio de la fuerte controversia que implica otra etapa de la pandemia del COVID-19 en Argentina, con una provincia como Mendoza en el ojo de un fuerte huracán político y sanitario, se cuela el retorno o no a las clases semipresenciales, todo un tema que la semana pasada el gobernador Rodolfo Suarez mostró su intención de que finalmente se pueda producir, para lo cual, indicó el mandatario, se estaban coordinando medidas, esencialmente sanitarias entre las autoridades educativas y de salud.

Sobre todo pensando en los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria, además de aquellos chicos que nunca tuvieron la posibilidad de acceder a clases online durante los siete meses que lleva el ciclo lectivo paralizado por el coronavirus.

Sin embargo, la cuestión no sería para nada fácil, más allá de que las autoridades de Educación de la provincia y de la Nación aprueben o no dicho paso. El tema pasaría por los fondos para dicha reapertura y las condiciones en las que se encontrarían los establecimientos educacionales, que –al decir de los educadores– los dos puntos se encontrarían en negativo, sobre todo en el tema fondos, ya que se ha conocido que los mismos en las denominadas cajas chicas de gastos corrientes que cuentan las escuelas, no se remiten desde el pasado mes de marzo cuando se declaró la pandemia.

De ahí en más fueron directivos y docentes los que solventaron elementos sanitarios para tener abiertas las escuelas que repartían bolsones alimentarios en zonas de población muy vulnerable. Eso, sin contar que se “solventaron sus gastos de conectividad”, aseguran desde sectores educativos.

Posibilidad de reapertura en noviembre

Sobre este hecho, El Ciudadano entrevistó al especialista Alejandro Castro Santander, profesional en permanente contacto con directivos y docentes de todos los niveles de la educación, tanto de la provincia, como del país, incluso a nivel internacional, quien al referirse quién marcó la posibilidad de volver a clases semipresenciales, puntualizó: “La última reunión del Consejo Federal de Educación dio a conocer los parámetros sanitarios para el regreso mediante el uso de una guía de aná, el mismo les indica a los gobernadores si pueden abrir las escuelas o sí deben permanecer cerradas por los riesgos de contagio”.

–¿Qué pasa con nuestra provincia?

–Para Mendoza se habla de una posibilidad en noviembre, pero la Dirección General de Escuelas debe evaluar nuestra realidad, de acuerdo con esta especie de semáforo epidemiológico de verde, amarillo, rojo; o considerar el riesgo bajo, medio o alto, porque este retorno a la presencialidad, se ha dicho, que debe ser selectiva y sin urgencia. En realidad, la palabra correcta sería prudencia, a partir del análisis muy responsable de la situación en la que nos encontramos.

–¿Qué le han dicho directores y docentes?

–Al considerar el regreso y cuando se tiene la oportunidad de hablar con aquellos que gestionan o que van a tener que gestionar toda esta realidad, los directivos, lo que uno encuentra es mucha incertidumbre. En la mayoría de los casos, esa incertidumbre es más profunda que en el pasado mes de marzo y hay mucho desánimo también.

“No se solucionó la desconexión a internet de chicos de zonas vulnerables”

–¿Cómo recuperan el ciclo lectivo los alumnos que viven en zonas urbano marginales?

–Se piden acciones para llegar a los desconectados, pero según algunos directivos, se entregan módem que no funcionan en algunos casos o no son suficientes. En otros casos se entregan los modem y no hay computadoras para colocarlos. Además, los chicos que no hacen tareas en muchos casos, en escuelas alejadas o en situaciones muy inestables, están trabajando porque necesitan comer, o sea, que muchos de ellos no volverían. Estamos hablando de chicos que viven en barrios muy inestables que obviamente no tienen acceso a internet. Al respecto, me parece que se debería haber solucionado la desconexión garantizando seriamente el acceso a internet de los más vulnerables.

–¿Qué pasa con los fondos?

–Eso es lo otro, la ausencia de recursos para dotar a las escuelas de los implementos necesarios para la presencialidad. Desde marzo no ha sido depositado en muchas escuelas el dinero que hace falta para los gastos generales, por lo que es lógica la pregunta de muchos directivos de cómo se compra alcohol, barbijos, lavandina, amonio cuaternario bueno y todo lo necesario para garantizar la higiene sanitaria. Inmediatamente salta una respuesta para la mayoría de los directivos, cuando los mismos recuerdan que al momento de entregar los bolsones para aquellas familias que necesitaban comida, el alcohol y los implementos de limpieza, en muchos casos salían de los bolsillos de directivos y docentes de las escuelas.

–¿Cómo ve la estructura edilicia de las escuelas?

–Creo que, más allá de la estrategia que se considere semipresencial para los desconectados, deben ser acondicionadas absolutamente las instituciones educativas. Muchas de nuestras escuelas han estado bastante abandonadas durante estos siete meses y en muchos casos los mismos protocolos, que son muy exigentes, pautan una inversión importante en lo inicial y en la mantención de apertura de las escuelas. Los directivos estimas cajas chicas que superan los $1.000 y sobre la inversión de apertura entre los $30.000 y $40.000. Si me permite, le agrego, que más allá de las inversiones a las escuelas para su apertura, las condiciones sanitarias de las mismas deben ser del 100%. Así concurra un solo docente, un alumno o diez, esas condiciones de higiene deben ser extremas.

–¿Qué piensa entonces?

–Si el Estado reconoce o acepta que no estaría el dinero en general para que muchas de las instituciones estén 100% preparadas para para el regreso, sería importante que la DGE analice todos los riesgos, porque las escuelas no estarían en condiciones y el Estado no contaría con los fondos suficientes para esa reapertura. Sería muy prudente aguardar.