Dr. Rodolfo Torres: "La vacuna es responsabilidad social no individual"

Argentina continúa con el plan estratégico de vacunación por lo que en la tarde de este lunes arribará al aeropuerto de Ezeiza un vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Moscú, cargado con 400.000 dosis del componente 2 de la Sputnik V. Pese a las campañas, hay un grupo que se encuentra reticente a la inmunización y comprende la franja etaria entre 30 y 50 años.

Rodolfo Torres, coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), indicó en declaraciones en FM 91.7 por la situación epidemiológica de la provincia y manifestó: “hacemos informes todas las semanas y en los últimos 14 días hemos notado un leve empeoramiento de los principales indicadores, sobre todo el tiempo que nos lleva a tener el doble de casos".

Y agregó: "El indicador que marca la pendiente de la curva, cuántas personas se contagian está en 1, muy cerca del neutro. Los valores han mostrado un empeoramiento, pero no están en una zona preocupante como meses anteriores".

"Es el momento oportuno para recordarles a todos que tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer lo que hemos dicho hasta el cansancio, pero parece que nos olvidamos como el distanciamiento, lavado de manos, uso de barbijo y la ventilación de ambientes".

Internados y vacunación

Torres habló sobre los pacientes que se encuentran internados, ya que la mayoría que está en una cama de hospital son personas que no se han inoculado sobre eso indicó: "La vacunación está dando buenas resultados, los pacientes con dos dosis que han requerido internación es menos del 1%. La mayoría de los que tenemos internados en terapia es porque decidieron voluntariamente no vacunarse en los grupos de mayor edad o que no han completado esquema o que no les tocaba por algún motivo".

Y amplió: "Tenemos pacientes internados de 30 o 40 días, por eso son los que internaron antes de que se abriera la vacunación a los mayores de 18, personalmente creo que estamos en un periodo polémico y que esto no ha terminado".

"La variante Delta irá creciendo, es inevitable eso. Eso ha generado olas importantes, como paso en Estados Unidos en pocas semanas, con una tasa de vacunación más alta que nosotros. Eso va a impactar en el sistema de salud si no usamos las medidas preventivas y responsabilidad social, estamos en pandemia y de nosotros depende que lo podamos seguir controlando y pasar la tercera ola", reflexionó.

Y recordó la importancia de la vacunación: “Tenemos un grupo que es muy reticente a la inoculación, entre 30 y 50 años. Los tenemos que convencer de que esto es una responsabilidad social, no es individual, si no me vacuno impacta en todos y en la posibilidad de generar nuevas variantes más difíciles de controlar. Ningún sanitarista se animará a decir que la pandemia está controlada o finalizada”.

Circulación en Mendoza

Sobre la circulación de COVID-19 en la provincia Torres expresó: “Mendoza se encuentra dentro de los parámetros normales están con valores previos a la pandemia. Tenemos circulación normal, que requiere mayor recomendación que las que teníamos".

"Los mendocinos hemos sido ejemplo en el país de mantener un equilibrio con la salud. Tenemos que seguir con eso, no olvidarnos que estamos en período pandémico y que tenemos que hacer un último esfuerzo para lograr pasar la crisis".

Y completó: “Uno piensa que se coloca una armadura, pero la verdad es que la vacuna es un trabajo individual que no evita el contagio, pero disminuye el riesgo de internación en terapia intensiva. Es una conducta social para que entre todos salgamos adelante".

"El problema sucede porque tenemos una baja tasa de esquemas completos, en el país estamos en el 27% de esquemas completos. Por lo cual este gris, donde no tenemos inmunidad para estar tranquilos, puede ser peligroso para las variantes nuevas, como puede ser la Delta que la tenemos en el país", cerró.