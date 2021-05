Docentes del Este reciben la segunda dosis de la vacuna

El primer grupo de docentes provenientes de toda la Zona Este de Mendoza ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la marca Sinopharm.

Fue en el polideportivo de La Colonia, Junín, donde Liliana Roggerone, Coordinadora Regional de Salud, confirmó que “estamos muy contentos porque los docentes están muy esperanzados con la cobertura que les ofrecerá la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Lo novedoso hoy es que tenemos a docentes de la región Este de Mendoza compuesto por los 5 departamentos”.

“Está todo muy bien organizado, los docentes están ingresando a recibir la segunda dosis por grupos ya tenemos adjudicados casi 2 mil turnos adjudicado el día de hoy -por el jueves- y la única recomendación que les hacemos es que quienes hayan tenido COVID que por lo menos eje pasar unos 90 días para recibir nuevamente la vacuna”, solicitó la médica especialista en familia y pediatría.

La profesional de la salud de Mendoza valoró “el día soleado que nos ha tocado en esta primera jornada”, considerando las temperaturas mínimas que ya se viven en la provincia en la que comenzaron a recibir la vacuna “los docentes de primer nivel, es decir de los más chiquititos, de jardín, de las salinas de 4 y de 5 años, y de primero y segundo grado”, informó.

Roggerone marcó que los docentes convocados de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, “deberán concurrir con el documento y el carnet de vacunación donde figura la primera dosis colocada. Eso es fundamental. Quien no tenga el carnet no será vacunado. Esto para evitar cualquier suspicacia en la vacunación”.

Ante el inconveniente de no poder asistir, Roggerone manifestó que “el turno se conserva y después en cada uno de los centros de vacunación en cada uno de los departamentos se vacunará quien no haya podido venir, por ejemplo, hoy. Básicamente para aquellos que están o estuvieron aislados y deben cumplir con el tiempo requerido para volver a ser vacunados. En esos casos el turno será reprogramado, no deberán volver a inscribirse”.

Durante la mañana del jueves, hasta las 12.30, fueron vacunados los docentes cuya terminación en el DNI fue del 1 al 5 y desde el mediodía hasta las las 16 recibieron la segunda dosis de la vacuna china las terminaciones del 6 al 0.

Más allá de la campaña de vacunación para los docentes, la mujer informó que se proseguirá “de acuerdo a lo siga organizando el Ministerio de Salud de la provincia. Se está vacunando a los mayores de 40 con comorbilidades y prosigue las inscripciones para mayores de 60 que en su momento no se pudieron anotar. Y esperamos que próximamente ya se puedan ir vacunando otros grupos como el de los docentes de los grados superiores”.

La coordinadora regional destacó la cantidad de profesionales de la salud citados para la tarea: “Han venido de Rivadavia, una gran cantidad, chicos que están haciendo las pasantías en las escuelas de enfermería de la zona y también algunos estudiantes que vinieron desde Mendoza”.

Héctor Ruiz, intendente de Junín, marcó la necesidad de que la vacunación fuera realizada lo más ágil posible: “Porque es necesario que la vacunación llegue lo antes posible para toda la población de la Zona Este. Esto de hoy es muy importante y por eso mi agradecimiento tanto a Salud como a Educación que eligieran a nuestro departamento para hacerlo por una cuestión geográfica”.

El jefe comunal confirmó que “por el momento seguimos trabajando coordinadamente tanto con el resto de los departamentos del Este como con la provincia y seguramente este fin de semana habrá algún análisis del estado de situación de la pandemia y por eso estamos a la espera de alguna posible nueva medida”.