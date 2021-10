Dirigentes rurales mendocinos no creen en los anuncios oficiales

Las comunicaciones entre productores de todo el arco productivo de Mendoza se produjeron inmediatamente después a la presentación del proyecto de ley sobre el ‘Programa de Fomento Agroindustrial’, que realizó el Gobierno nacional con sus máximas autoridades.

“Hay intensos y preocupantes diálogos, donde no caben dudas que esta iniciativa es puramente electoral, no aleja los fuertes distanciamientos que el sector tiene con el Gobierno y que todas las medidas que perjudican al campo, solo serán cubiertas con manto de especulación electoral hasta después del 14 de noviembre”, confiaron a nuestro diario productores mendocinos.

Según pudo saber nuestro diario, los hombres de los sectores de la vitivinicultura, frutas, ajo, olivicultura y la ganadería han dejado muestras de mucha preocupación, de que “no es una cuestión local, ni mucho menos de la economía regional cuyana, es que las comunicaciones traspasaron las regiones pampeanas, del Litoral, el Sur y el Norte argentino”, afirmaron desde el sector.

En diálogo con El Ciudadano, uno de los importantes referentes que tiene la provincia y la región de Cuyo, titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco y representante de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Mario Leiva, consideró que el Programa de Fomento de Desarrollo Agroindustrial “no es como anunció el Gobierno, dado que no puede aplicarse algo de magnitud si no está presente la producción primaria del país y sus representantes”.

—¿No fueron convocados?

—No, para nada, en ese Consejo están los empresarios amigos del kirchnerismo como el complejo BC. Hay ausencia de convocatoria a todos los partidos de la oposición con representación legislativa en el Congreso de la Nación.

—¿Cree que es vital que todos los partidos estén presentes?

—Por supuesto, porque un programa de desarrollo productivo en este país, inminentemente agroindustrial, deben estar todas las fuerzas políticas de acuerdo. Un punto que está demostrando es por qué se elaboró semejante programa en solo dos días, solo teniendo en vista la posibilidad electoral, el único objetivo visible de lo anunciado. Es inconcebible que algo tan serio e importante para un puntal importante de la economía, como es el campo, se lo haya reducido, minimizado y lanzado como parte de un programa electoral”.

Para la producción agrícola en el gabinete hay dirigentes con histórico enfrentamiento con el campo

Aún, ante las fuertes expresiones del productor agropecuario, nuestro diario le preguntó si con este programa y estás circunstancias se solucionan algunos problemas del campo y arrima a la Mesa de Enlace al Gobierno, respondió: “No y nunca podría ser. Domínguez (Julián) y Fernández (Aníbal) son viejos conocidos del campo, son el ‘beato que no es tan así’ y ‘el corrupto sospechado traficante de drogas’ que no disimularon en insultarse en público, pero que a la hora de destruir al campo se unen.

—O sea, ¿no ve señales, si siquiera del Ministerio de Agricultura?

—El señor Julián Domínguez fue el creador de la organización del campo con el puro objetivo de destruir la Mesa de Enlace, es decir, que sigue siendo lo mismo, pero nada más que se cambió de ropa. Porque, cuando el nuevo ministro habla de regulación administrada ya me suena a mentira y nos van a tener así hasta las elecciones. Ni qué decirle si llegan a ganar, significará seguir con las retenciones y toda medida restrictiva al campo.

—Si el resultado del 14 de noviembre es adverso, ¿cree que podría cambiar?

—No, si llegan a perder será lo mismo, porque están jugados, no tienen plan económico y están exprimiendo al único sector que trae divisas genuinas a este país, el campo.

—En el anuncio oficial del Programa de Fomento Agroindustrial, se habló de levantar en forma programada el cepo a las exportaciones de carne...

—Mire, no se va a levantar el cepo a las exportaciones, necesitan tener controlada la entrada de divisas. Lo único que le puedo decir es que no sabemos hasta cuándo se va a sostener este sistema económico, donde el productor primario gasta con un dólar de $180 y vende con un dólar de $100, menos las retenciones.

“Desde el campo notamos llegar al borde del abismo y ver qué pasa. Y creemos que esto no va más, los productores le hemos dicho a nuestra representación en la Mesa de Enlace que no se puede hablar más con esta gente. Que ese diálogo sea mucho más con los productores que reciben permanente castigo de un gobierno que no tiene programa y que dice que el campo necesita más que nunca del INTA, a lo que nos preguntamos: ¿del INTA militante o del que transfiere conocimientos y tecnología?”, reprochó Mario Leiva.