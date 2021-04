Difonso propone comprar vacunas con fondos de Portezuelo

El diputado provincial Jorge Difonso propuso utilizar fondos de Portezuelo del Viento para comprar vacunas. El legislador considera que una vez que se sancionó la Ley de Emergencia Sanitaria que autoriza a reasignar partidas, hacer compras de insumos y lo que necesita la salud, se debería colocar la mira sobre los montos que llegaron a Mendoza para la construcción de Portezuelo del Viento, de allí sacar la cifra necesaria para que la Provincia pueda comprar lotes de dosis de vacuna contra el COVID-19.

“La segunda ola de la pandemia nos ha traído más contagios, decenas de fallecimientos semanales en Mendoza y en el marco de la herramienta legal de la emergencia sanitaria declarada por la Legislatura he planteado el problema con la vacuna teniendo en cuenta de que no hay una fecha cierta de nuevas remesas de envíos de vacunas por parte de la Nación y que ya está aclarada la situación de que las provincias pueden adquirir por sí misma las vacunas, he planteado que Mendoza posee fondos frescos en dólares por la obra de Portezuelo y que por estos fondos se priorice y se declare esenciales a todos los mendocinos para que cada uno pueda acceder a su vacuna mediante estos fondos".

“Se aporta una movilidad oficial para acercarse hasta los proveedores a nivel mundial de las vacunas y avanzar en esta compra”.

Queda en manos del gobernador de la provincia, es una decisión política utilizar estos fondos, sí los puede utilizar, pero es una decisión política.