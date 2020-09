Dificultades para iniciar la lucha antigranizo

Sorprendió a muchos sectores agroeconómicos de la provincia, que Mendoza no estaría preparada para iniciar en 15 días la campaña contra el granizo, aspecto señalado desde la misma empresa Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima, donde "las aeronaves no están preparadas, tampoco su personal”, según señalan desde allí.

Ante esto, el senador Marcelo Romano, fue uno de los legisladores que asumió el compromiso de investigar sobre lo que está sucediendo en el organismo de aviación mendocino. Allí, Romano, también pudo constatar, “que todo el personal (38) no percibía haberes desde junio, tiempo en el que solo recibieron el 50% de dichos sueldos”, de acuerdo con lo que le expresaron al legislador, pilotos y resto del personal.

El Ciudadano, tomó contacto con el legislador de Protectora Fuerza Política y le preguntó, ¿qué constató sobre la campaña de lucha contra el granizo?

“Estuve en los hangares de Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima. Empresa creada en el año 2017 con el objetivo de prestar diversos servicios, entre ellos, la lucha antigranizo. Vi el estado de las cuatro aeronaves con que cuenta la provincia y mantuve contacto con el personal afectado a este sector de la aviación provincial”.

–¿Qué sucede con el personal?

–Son 38 personas que todavía no cobran sus sueldos desde junio. La planta está conformada por veinticinco pilotos, once mecánicos y dos administrativos. Lo último que cobraron fue un 50% del salario de junio y de ahí en mas no se le pagó más nada. Una situación que hace que el sistema de lucha antigranizo esté en riesgo, ya que para esta época del año ya debería estar completado el procedimiento de reparación y de mantenimiento de las aeronaves. Además, fundamentalmente, de la instrucción de los pilotos. El entrenamiento de los pilotos es fundamental, no nos olvidemos que su tarea se lleva a cabo en situaciones extremas. Todo lo cual indica que todos los pilotos tengan un entrenamiento especial, que hasta ahora no reciben”.

Las aeronaves no están preparadas

En otro tramo del breve diálogo con el senador, también se le consultó, ¿qué pasa con el material técnico?

“Son necesarias y obligatorias rehabilitaciones de las aeronaves, que deben tener servicio de mantenimiento y control, con un tiempo no menor a 30 días. Esquema necesario para poner en funcionamiento una aeronave para iniciar la campaña de lucha antigranizo aproximadamente el 15 de septiembre".

–Es decir, que se encontró con difícil situación.

–Sí, es decir y, en resumen, no se abonan sueldos al personal, no hay entrenamiento y para completarla está el asunto del estado de las aeronaves. Un estado mecánico que debería ser óptimo, a punto tal que bien uno de estos aviones, podrían servir para llevar al gobernador de la provincia hacia Buenos Aires. Y no, que la provincia esté abonando otra aeronave para la agenda oficial del primer mandatario.

–¿La producción está en conocimiento de esto?

–No, los productores no saben que no están cubiertos contra el granizo. Estamos trabajando en eso y también en una serie de situaciones que nos parecen bastante sospechosas. Como una empresa que presta servicios aeronáuticos en el ISCAMEN, donde hay fondos para pagarle y no los hay para la empresa provincial y sus pilotos”.