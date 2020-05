Dicen que "un 70% de jubilados se encuentra por debajo de la línea de pobreza"

La semana comenzó con el anuncio que realizó el Gobierno nacional, acerca del aumento del 6,12% en jubilaciones y pensiones, a partir del mes de junio.

“Es la primera vez que haberes mínimos tienen un incremento tan alto”, aseguró el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, mientras que en el discurso la titular de la ANSES, María Fernanda Raverta, sostuvo que "más del 85% de los jubilados van a ganarle a la inflación".

“Si le sumamos que dimos bonos por $13 mil en el semestre, porque dimos dos móviles de $5 mil y uno de $3 mil, el aumento real de los haberes mínimos es enorme”, remarcó Moroni. De esta manera, las jubilaciones mínimas registran desde marzo una suba del 19,9% y ahora el monto a cobrar será de $16.864.

Gloria Dávila, creadora del Partido de los Jubilados, indicó en diálogo con CNN Radio Mendoza que este aumento "no alcanza para poder vivir o sobrevivir. El sector de jubilados está muy molesto con este porcentaje".

Considerando los índices ofrecidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) en el mes de abril del corriente año, una familia tipo necesita para cubrir el 100% de sus necesidades casi $37 mil, mientras que para cubrir solo alimentos, alrededor de $15 mil. Tomando estos datos de referencia, Dávila aseguró que "un 70% de los jubilados se encuentra por debajo de la línea de pobreza y otro tanto está en la indigencia".

"Mientras tanto, vemos con qué caradurez se le otorgan planes, se les da dinero a gente del extranjero, que tiene doble nacionalidad. Y que ese dinero sale del bolsillo de los pobres obreros jubilados, que no tienen ni para comer, y de todos los ciudadanos, a través de nuestros impuestos", dijo con cierta indignación.

Restricciones para adultos mayores en tiempos de COVID-19

En medio de la pandemia, se han ido tomando ciertas medidas con el correr de los días, con el fin principal de evitar la propagación del virus. Científicamente se comprobó que los adultos mayores y aquellos con afecciones médicas preexistentes (como asma, diabetes, enfermedades cardíacas) son los más vulnerables a enfermar gravemente por coronavirus, por eso las indicaciones de especialistas y autoridades para estos grupos de riesgo, son a veces más específicas.

La vocera de los jubilados en Mendoza, remarcó que no solo se cuida a los adultos mayores pidiéndole "que no salgan a la calle". "Nos siguen tirando migajas de aumento, como si fuéramos mendigos, como si eso no genera que nos vayamos a morir de hambre. Hoy debemos depender de nuestros hijos y nos avergüenza. Hay necesidades que no llegamos a cubrir".

Sueldos insuficientes

Comentó que muchos jubilados han buscado ayuda en el Partido, porque en medio de esta crisis, solo en impuestos suman alrededor de $8 mil. "El jubilado ya no puede salir a trabajar, para eso trabajó toda su vida. No puede traer un dinero extra, y eso es indignante".

"Da bronca y mucha impotencia que sigan jugando con los obreros jubilados", expresó Dávila y aseguró que en el momento que se levante la cuarentena, saldrán a reclamar.

"No puede ser que mientras haya sueldos importantes, de $300 mil o $500 mil, que un jubilado vive un año con eso, se nos entreguen $18 mil como si fuera una limosna", agregó y advirtió que "van a venir juicios, todos los que sean necesarios, para que los jubilados obtengan lo que se merecen".

Por último sostuvo: "Basta ya de pisotear a las personas mayores que dieron todo de sí para que esta Patria sea grande. De repente viene cualquiera a administrar la Argentina y hace con sus obreros jubilados lo que se les da la gana. Le pido al Gobierno que de el ejemplo. Si ellos pueden vivir con $16 mil o $20 mil por mes, que den el ejemplo y nosotros nos quedamos callados. De lo contrario, nos van a sentir, vamos a salir a la calle a hacerle frente a políticas públicas que nos dañan".