Día del Médico, nada que festejar: piden mejores sueldos y recursos laborales

En un año atípico, donde el mundo se vio atravesado por la pandemia de COVID-19, la primera línea de batalla decidió vestirse de luto y dejar los festejos por su día para otro momento.

Es que cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico, en homenaje al doctor Carlos Juan Finlay, quien descubrió la fiebre amarilla y encontró la cura al tétanos infantil.

Desde la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) emitieron un comunicado en el cual fueron determinantes: "Día del Médico, nada que festejar".

"El coronavirus desnudó ante la sociedad la debilidad del sistema sanitario y nuestra precaria situación laboral. En nueve meses se infectaron más de mil médicos y perdimos decenas de colegas y compañeros, enfermeros, técnicos y profesionales de la salud como consecuencia de la pandemia, pero también, por la ineptitud y las deficiencias del propio sistema", comienza el escrito.

Unidos en la protesta, los profesionales que representan el gremio exigieron a las autoridades y a los políticos "una política de estado en salud, que termine para siempre con el desfinanciamiento crónico del sector, la judicialización abusiva, la improvisación permanente y la vergonzosa inequidad".

En tanto, pidieron que no gasten dinero en anuncios de felicitación. "Preferimos que lo destinen a mejorar nuestras condiciones de trabajo, nuestros magros salarios y a proveernos de los elementos necesarios y adecuados para nuestra protección personal".

Paritarias sin respuestas

Este miércoles, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) retomó la negociación en la mesa paritaria con el Gobierno, que fue suspendida el pasado 25 de noviembre. La reunión se realizó, con los protocolos correspondientes, en el auditorio Ángel Bustelo.

"La respuesta fue cero. La explicación fue que no hay dinero y que es muy baja la recaudación", contó a El Ciudadano la secretaria adjunta, Claudia Iturbe, remarcando que "no coinciden" con el fundamento estatal, ya que hay "una recaudación 23% mayor a la del año pasado".

"Esto es un atentado a la salud pública. Ya tenemos renuncias masivas en servicios críticos, de profesionales que como no les han aumentado, han renunciado", advirtió.

En tanto, remarcó que la precariedad de los salarios atenta contra una fuga masiva de talento humano. "Uno no puede ahorrar con el recurso humano de salud, ni de educación ni de seguridad. Pero este año, sobre todo, de salud. Lo hemos visto... si no hay salud, no hay nada", enfatizó.

"Tenemos que atraer profesionales, sobre todo, en las actividades más críticas. Y la mejor manera no es disminuyendo salarios, sino aumentándolos", planteó.

Respecto a las negociaciones, Iturbe aclaró que el próximo 10 de diciembre tendrán un nuevo encuentro, "si no hay ninguna respuesta a lo planteado, se tomarán medidas de acción".

La salud está de luto

En sintonía con la COMRA, la secretaria adjunta de Ampros remarcó que este 3 de diciembre no es día de festejos. "Hace varios meses que estamos con la consigna 'la salud está de luto'. En primer lugar, por los colegas fallecidos y también por la falta de reconocimiento. En muchos casos ha habido hasta maltrato, amenazas, presiones", confesó.

Por último, sentó postura sobre la flexibilidad adoptada en Mendoza, en contexto de pandemia. "No estamos en desacuerdo en que la gente siga con su vida, trabajando. Es desacertado el cierre total, como fue en otras provincias. Pero la flexibilidad tiene que ir acompañada de otras medidas, como por ejemplo, los testeos masivos".

"Los profesionales de la salud no son testeados y es fundamental. Y también el seguimiento, que no se agrave", agregó y recordó sobre el final que "las terapias intensivas siguen muy resentidas, estresadas, colapsadas. No es solo abrir y dejar que haya una inmunización de rebaño. Eso no sirve, porque va a haber muchos muertos".

El saludo de Rodolfo Suarez para los médicos

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, eligió la red social Twitter para saludar a los médicos en su día.

"La pandemia nos puso a prueba a todos. Ustedes son el corazón del sistema sanitario y nos demostraron que el camino es no bajar los brazos. Porque trabajando y luchando todos los días, seguiremos adelante juntos", escribió el mandatario provincial y compartió un video en el que destaca la labor de los profesionales.