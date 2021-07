Día del amigo: ¿Por qué nos vinculamos y cómo lo hacemos?

La amistad es uno de los vínculos más importantes que tenemos en nuestra vida. Así como la familia, los amigos son "la familia" que elegimos día a día, con los que decidimos compartir esos momentos únicos e irrepetibles en nuestra vida.

Y por eso, como somos seres sociales, que nacemos y vivimos de relacionarnos los unos con los otros, este tipo de relación nos lleva a pensar ¿Cómo y por qué los elegimos? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza, que una persona esté tantos años a tu lado en las buenas y en las malas? ¿Qué es lo que verdaderamente nos lleva a establecer esa conexión de esa manera?

En el programa El Interactivo (se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas) hablamos sobre este tema con la psicóloga Karina Abella.

“Hay múltiples razones por las cuales nos relacionamos y no todas son lógicas y racionales. Por lo general, después de varias interacciones es que decimos Pedro y Juan son nuestros amigos", y agregó: "Son las interacciones que van prevaleciendo que hace que digamos que son nuestros amigos. No solemos planificar quienes van a ser nuestros amigos, cuando nos damos cuenta quiénes son, o ya se hace rutinario verlos, fortalecemos los vínculos".

Las relaciones que entablemos van a depender siempre del momento que estemos viviendo. Esto lo señala la especialista como algo dinámico y expone que "si algo se modifica no solo es nuestro cuerpo el que cambia, sino también la red de amigos. Todos estamos un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven todo el tiempo y a menudo se modifica a quienes nos acercamos y nos alejamos".

En este sentido, indicó que puede haber lazos que "no hace falta frecuentar tanto, pero cuando se ve a esa persona, tiene un nivel de cercanía profundo", como por ejemplo la familia. No hace falta verlos todos los días, pero cuando nos reencontramos es como si el tiempo no hubiese pasado.

Los verdaderos amigos

Podemos entender por amistad a la relación que se crea entre dos personas que comparten un mismo código de confianza. A pesar de esto, la entrevistada dejó algo en claro: "Si en la charla que tenés con esa persona que no ves hace tiempo podés compartir algo de la privacidad y si aunque te veas esporádicamente, tenés una necesidad económica y recurrís a esa persona. Te diría que son amigos. Pero si son encuentros esporádicos, en donde lo vivido fue tan intenso que cuando se ven tienen charlas amistosas superficiales, eso no define que sigan siendo amigos".

En este sentido Abella concluyó: “No podemos dar cuenta de todo lo que me lleva a acercarme o distanciarme de una persona, es decir que gran parte permanece en el misterio, lo cual también es maravilloso”.