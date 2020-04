La Dirección General de Escuelas comenzó esta semana la distribución y entrega de 184 mil cuadernillos enviados por el Ministerio de Educación de la Nación, que servirán para reforzar el aprendizaje de escuelas albergue y donde no hay conexión a internet.

Este jueves fue el arribo y la descarga de los materiales correspondientes a la segunda edición, los cuales llegaron a la provincia para ser entregados a niños de jardines maternales, nivel Inicial, Primaria, Secundaria (orientada y técnica), como así también para jóvenes y adultos. Los cuadernillos están divididos por niveles: de 0 a 3 años, 4 y 5, y así sucesivamente, hasta quinto año de secundaria.

En estos cuadernillos, que ya están siendo enviados a los beneficiarios, los estudiantes encontrarán actividades que cubren las grandes áreas de aprendizaje, como Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Esta iniciativa complementa todo lo que la provincia ya venía realizando con una propuesta de llegada en papel desde el inicio del aislamiento, a fin de garantizar que los alumnos tengan acceso y continuidad a su escolaridad, en el marco de las condiciones que se imponen. Asimismo, la plataforma “Escuela Digital Mendoza” con aulas virtuales, ya suma más de 100 mil usuarios.

Cabe recordar que la primera entrega de más de 118 mil ejemplares se realizó en las pasadas dos semanas y sirvió para reforzar el acompañamiento de los docentes para llegar al 20 por ciento de los alumnos más vulnerables, que durante el aislamiento no pueden estar escolarizados de manera presencial.

El material no es de distribución generalizada, sino que cubre los casos puntuales en los que no se ha podido llegar por dificultades de acceso tecnológico. Por eso en esta segunda entrega, se abarca, además de los SEOS -educación no obligatoria-, el 30% de los alumnos, que son precisamente los que están en una situación de vulnerabilidad social.

Desde el gobierno escolar se apunta a garantizar que, como se hizo en la primera etapa del aislamiento y la suspensión de clases presenciales, se pueda cubrir la matrícula total de todos alumnos de Mendoza. La entrega de estos cuadernillos sigue a un trabajo muy pormenorizado realizado con ayuda de directores y supervisores para identificar a cada uno de esos chicos en lo que el contacto ha sido complicado.