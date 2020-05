Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte al intendente de Malargüe

En diciembre pasado, el departamento Malargüe fue protagonista de algunos conflictos de orden provincial por el intento de modificación de la Ley 7.722, el cual se dio marcha atrás por una fuerte presión popular.

El joven intendente Juan Manuel Ojeda mantuvo su postura de decirle ‘sí’ a la minería y hasta retirar a su comuna de la Fiesta Nacional de Vendimia. Sin dudas, la conflictividad se acentuaba y según las palabras del propio jefe comunal, hace meses recibes amenazas de muerte en su teléfono celular.

“Hace 50 días vengo recibiendo distintas amenazas y uno de los teléfonos por los cuales las recibía fue avisado a la Policía, quien luego de un allanamiento se pudo aprehender a una persona que, la verdad, no conozco ni de cara. Como malargüino, no permitiré que alguien realice este tipo de actos delictivos para que yo no transite más las calles del pueblo que me vio nacer, acá nadie tiene derecho a amenazar a nadie”, contó Ojeda.

Por otro lado, el intendente afirmó que el agresor fue imputado. “Estoy contento porque tanto la Justicia como la Policía actuaron como corresponde, yo recibía por WhatsApp amenazas de muerte, insultos y demás agravios. Se intentará dar con el móvil de este delito, en teoría esta persona tiene siete celulares más que es de donde se hacían las amenazas. Debemos acostumbrarnos a denunciar este tipo de hechos y dejar que las instituciones investiguen”, añadió Ojeda.

Sobre el motivo de estas amenazas anónimas vía mensajes, el intendente cree que puede deberse a “actos de gobierno” aunque todo está en etapa de investigación.