Desde el Gobierno aseguran que no es momento de estar preocupados por las paritarias

Debido a la emergencia sanitaria, el Gobierno de la provincia decidió suspender la discusión salarial. El ministro Víctor Ibáñez indicó que "no es momento de estar preocupados por paritar con los gremios, más allá de los reclamos que están presentando".

Destacó, en diálogo con radio Mitre, que esto "no pasa por la intención del Gobierno. La paritaria está suspendida desde que se entró en emergencia sanitaria por razones obvias. La situación de emergencia por razones públicas y notorias continúa".

"Entiendo que en estos momentos todos, cada uno de nosotros ve la situación, lo grave que es esto. Quiero transmitir un poco de tranquilidad, el Gobierno, el gobernador y todo el equipo trabaja 24/7. No somos ajenos a la situación económica, ni a entender que los gremios puedan hacer sus planteos. Pero tenemos que ser serios, somos un Gobierno que trabaja de esa manera. Por eso hoy la paritaria permanece suspendida", remarcó.

Comentó que, además, que el Gobierno percibe una gran caída en la recaudación, "el dinero que entrega la Nación a las provincias no alcanza a cubrir, eso es cierto".

Aislamiento extendido

“Pareciera como que esto es algo que está en manos del Gobierno de la provincia de Mendoza. Quiero ser claro en esto, el presidente de la Nación es el que decide frente a todos los reclamos qué actividad flexibiliza y cuál no. Por supuesto que los gobernadores intervienen llevando los planteos. Pero no es el gobernador de Mendoza el que decide qué actividades y cuáles no", manifestó.

Además, recordó que fue Suarez quien logró que la cosecha se levantara, "que fuera una actividad exceptuada". "No es que el gobernador desconozca los reclamos, por eso su documento fue amplio con actividad por actividad".

Trabajo conjunto

Fue consultado también sobre el trabajo junto a la oposición e indicó: "Podemos decir que la aprobación de la notificación legislativa y acompañamiento de la emergencia fue un gesto por parte de la oposición, más allá de todo lo negativo que significó no aprobar el financiamiento en el presupuesto".

En el caso de los intendentes, marcó un trabajo conjunto. "Tenemos un grupo de trabajo donde están todos los intendentes de la provincia. El gobernador abre al diálogo y los intendentes hacen lo mismo. Los intendentes de la oposición están trabajando bien", finalizó.