Denuncian que en el Sur “se viola la libertad de expresión”

Dirigentes políticos nacionales que visitaron Malargüe y también candidatos de ese departamento, todos ellos del arco de diversos pensamientos políticos no afines al Gobierno nacional, no habrían tenido acceso a los micrófonos de Radio Nacional Malargüe, emisora que depende de Radio y Televisión Argentina.

Debido a esa situación se presentó una denuncia pidiendo una medida cautelar para su efecto inmediato y otra acción para estudiar detenidamente la cuestión de fondo, “que de por sí ya es grave”, según indicaron observadores de una situación que tiende a nacionalizarse porque ya traspasó los límites geográficos de la provincia.

Tras los hechos denunciados, abogados de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED) que preside la exdiputada nacional y exlegisladora porteña Silvana Giudici, hicieron presentaciones con suficiente información de prueba ante el Juzgado Federal de San Rafael considerando una falta de pluralidad en los medios públicos.

De acuerdo con la denuncia en cuestión, le habrían negado coberturas y notas a José Gabriel Ferraro, presidente del Movimiento Popular Neuquino, y a la titular del PRO en el orden nacional, Patricia Bullrich, en oportunidad en que ambos visitaron la ciudad cabecera del departamento. También se le habría negado espacio al presidente del Concejo Deliberante de Malargüe, Sergio Palma, y a la presidenta del PRO de ese departamento, Verónica Bunsters. Además de reiteradas presentaciones sobre hechos similares padecidos por dirigentes locales del Frente Cambia Mendoza.

“No hay amplitud de criterio informativo”

Con el objetivo de profundizar en el tema y conocer los elementos de la denuncia presentada ante los Tribunales Federales, El Ciudadano entrevistó al abogado Carlos Aguinaga, quien encabeza la acción legal en representación de la Fundación LED.

Sobre la cuestión, el profesional explicó: “Nuestra fundación recibió la noticia de que Radio Nacional Malargüe no estaba cumpliendo con la ley de amplitud de criterio que tiene que haber respecto de los medios de comunicación estatales. Es decir, escuchar y hacer escuchar a todas las voces políticas que existen en el departamento y en la provincia”.

Carlos Aguinaga, abogado.

—¿Esto no habría ocurrido?

—No, y significó que la Fundación tomara la decisión de iniciar acciones para que la Justicia le diga a la radio que tiene que cumplir con la ley. Que tiene que entrevistar a todos los referentes y candidatos políticos de distintas fuerzas, aunque no pertenezcan al oficialismo partidario nacional.

—Esto es grave, sobre todo cuando el país ya superó etapas de censura.

—Claro, por la gravedad de esto es que recibimos toda la documentación y las instrucciones de la titular de la Fundación LED, Silvana Giudici, para iniciar acciones ante la Justicia federal de San Rafael en busca de ese objetivo, el cumplimiento constitucional de la libertad de expresión.

—De hecho, golpea de lleno a la libertad de prensa.

—Es así... La decisión de la radio de discriminar y no entrevistar a dirigentes políticos que no sean del oficialismo nacional afecta no solamente a la libertad de expresión de esos dirigentes y candidatos y de esas fuerzas políticas, ya que viola la ley que dispone que las radios nacionales tienen que ser muy equilibradas en el manejo de la información.

“Esto principalmente afecta al derecho a la información que tiene la ciudadanía de enterarse de lo que ocurre en el departamento. Esto se ha determinado a través de la denuncia que hemos recibido de distintas fuerzas políticas que han sido discriminadas”, resaltó el abogado.

—¿Todo esto está documentado?

—Sí. Todos los damnificados y las fuerzas políticas afectadas han concurrido a una misma escribanía para unificar lo denunciado. Sus manifestaciones muestran con claridad lo que ha ocurrido y se transforma en documentación vital para la acción que hemos encarado ante la Justicia federal.

—¿En qué consisten las presentaciones ante la Justicia?

—La Fundación LED pretende que el Juzgado Federal de San Rafael, con competencia en estos asuntos, tome una determinación basada en una acción de amparo, que es la más rápida que se puede iniciar.

—¿Qué produciría esto?

—Buscamos con la medida cautelar que el señor juez le ordene a la radio a cumplir la ley y que deje de discriminar a los candidatos y a los dirigentes políticos de fuerzas distintas a las del Gobierno nacional.

“Por eso, esperamos que la Justicia actúe pronto y que haga lugar a la medida de amparo que hemos solicitado y le ordene a la radio cumplir con la ley, como corresponde”, expresó el profesional.