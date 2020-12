Débora Cerdá, embajadora de la aviación en Mendoza

Este miércoles se celebra por primara vez en la Argentina el Día de la Mujer en la Aeronáutica. La conmemoración de este día histórico es fruto del esfuerzo de miles de mujeres profesionales de la aviación de todo el país que tomaron un rol activo y protagónico en el sector aeronáutico.

En El Interactivo, que se emite por YouTube y Facebook de El Ciudadano, Luis Vidal Correa y Gabriel Landart, entrevistaron a Débora Desiré Cerdá, embajadora de la Asociación de Mujeres de Aeronavegación Argentina, conocida por Delta Charly. indicó "me hago llamar así por el código alfanumérico aeronáutico es un día importante a nivel nacional, profesional y de todas las chicas, soy embajadora y represento a la provincia de Mendoza".

Y agregó "se festeja desde hace dos años" luego de una iniciativa de la presidenta de la asociación y "un año después, junto a Alfredo Luenzo, senador presentamos un proyecto, el cual fue sancionado la semana y proclamó que 9 de diciembre será el Día de la Mujer Aeronáutica".

Cerdá contó que en la actualidad "hay 1.623 hombres, mientras que mujeres somos recién 22, pero poco a poco vamos incursionando".

Al consultarle que es lo que se necesita para poder avanzar indicó "en el 2016 arranqué con las licencias, la primera fue como azafata. También fue un fracaso, porque pensé que era recibirme, tener la licencia y empezar a trabajar" y allí "fui creciendo poco a poco, adquirí licencias, porque hay muchísimos oficios y roles dentro de la aeronáutica".

"Ahora espero una vacante en el Aeropuerto de Mendoza, porque yo había pedido en Rosario pero con la pandemia quedó en stand by" indicó Cerdá.

“Yo tengo licencia de tripulante de cabina, auxiliar de vuelo, auxiliar de aeropuerto, 11 horas de vuelo, operadora de radio y señaladora, soy la primera mujer dentro de la provincia en obtener esa licencia" y amplió " puedo trabajar en cualquier sector pero me gustaría el control aéreo".

“Agradezco a la provincia de Mendoza, acá me pude formar tanto personal como profesional. También a los aeroclubes de La Puntilla, Rivadavia porque siempre que voy soy yo sola todos con hombres, medio que son familia, no tienen misterio, siempre se sientan y me explican, así que por más de que nosotros nos abrimos las puertas, ellos también nos las abren” Cerró Débora Cerdá.