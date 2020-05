Debate sobre el método de evaluación de alumnos en contexto de aislamiento

Entre tantos problemas que la educación de los mendocinos debe afrontar como consecuencia de dictársela en forma virtual por la cuarentena por el coronavirus, surge la evaluación.

Algunas fuentes dicen que la semana pasada la Dirección General de Escuelas (DGE) había expuesto en página oficial que no se evaluaría todo el proceso pedagógico desarrollado entre docentes y alumnos por modalidad no presencial.

Esto podría abarcar la vía digital, la de cuadernillos y la de medios de radio y televisión, canales que son utilizados entre educadores y educandos, de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades entre otras medidas extraordinarias dispuestas por la pandemia.

Desde el gobierno educativo aseguran que esto no es así, que no existió jamás esa página oficial comunicando esa decisión de la DGE, que la evaluación no está cerrada, como no lo están los trimestres en primaria y los cuatrimestre en secundaria, que dicha evaluación podría concretarse después de las vacaciones de julio y que ahora están abocados a elaborar un instrumento jurídico que dé base de sustentación legal a este proceso de enseñanza y aprendizaje no presencial que no estaba previsto.

Piden intervención legislativa para saber qué sucede en Educación

El diputado provincial Jorge Difonso (Frente Renovador-FCM) se hizo eco de una verdadera catarata de acusaciones por parte de directivos y docentes sobre lo que habría decidido la DGE de evaluar este proceso atípico en cuarentena.

El legislador dialogó con El Ciudadano y dijo: “En el marco de la pandemia que vivimos, la DGE ha desarrollado un esquema de aprendizaje a través de actividades online. En ellas interactúan docentes con sus alumnos, excepto en los casos que no existe la conectividad. En esta última se implementaron diferentes formas de asistir al alumno como cuadernillos o clases radiales o de TV que cubren grandes extensiones geográficas”.

Diputado provincial, Jorge Difonso.

“Todo ese movimiento –agregó-, no solo implica el esfuerzo de los alumnos, sino de sus familias y de los docentes. Por eso me llamó la atención la semana pasada que en la página de la DGE se publicó que la evaluación final no sería considerada, en las notas y resultados de los procesos que los alumnos han evidenciado vía online durante el período de aislamiento, publicación que luego fue retirada de la misma página de la DGE, pero creó gran incertidumbre entre docentes y alumnos”.

Al consultarle qué haría, detalló: “Creo que este estado de situación indefinida en el tiempo obliga a extremar un esfuerzo creativo que retribuya al alumno, es decir, una respuesta del sistema educativo a través de las evaluaciones y de las consiguientes calificaciones. Por eso estoy impulsando un pedido de informes al director general de Escuelas, para que informe a la Legislatura acerca de qué sistema de evaluación final respecto de las notas y resultados de los procesos de modalidad no presencial, se aplicará. También quiero saber si se han diseñado y aplicado algunas herramientas específicas de manera que se pueda obtener información acerca de materiales de estudio, del campus virtual y el proceso pedagógico aplicado".

"Además de conocer si se ha considerado el esfuerzo de docentes y alumnos en los respectivos contextos sociales y familiares, a fin de adaptarse a la enseñanza virtual. Y en todo esto, considerar esa gran expectativa que genera la calificación real donde se está merituando el proceso de aprendizaje involucrado”, agregó.

La DGE entre la evaluación formativa de movimiento y acreditación de los contenidos

Desde el gobierno de la educación dan explicaciones sin entrar en colisión con el pedido de informes que ha presentado en el primer día de la semana el diputado Difonso. Dicen que la evaluación se realizará, aunque no dan fechas ciertas, ni el modo en que la misma se llevará acabo. Quizá, esto último porque están en la elaboración de un instrumento jurídico que respalde el modo y el tiempo en que se podría concretar dicha evaluación.

Al respecto, esto aclaró a El Ciudadano el titular de la DGE, José Thomas: “Desde hacen algunas semanas que venimos insistiendo que no es un tiempo de acreditación. Quizá por ahí viene la duda o la confusión. Lo que hay que entender que en esta etapa de la pandemia es muy difícil acreditar contenidos del aprendizaje de los chicos. En lo que sí hacemos hincapié es en la gran importancia que tiene la evaluación formativa en esta parte de la cuarentena. Para poder evaluar cómo es la trayectoria educativa de cada chico y en qué situación está cada alumno. Esto debe ser de conocimiento del sistema, el docente y cada alumno. En el caso de los más chicos, con los padres para poder ayudarlos”.

José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas.

Cuando se le preguntó si la evaluación no era importante, respondió: “Por eso estamos en una evaluación formativa de seguimiento, más adelante ya llegará el momento de acreditación de los contenidos. Eso estamos transmitiendo desde hace un par de semanas”.

Al observarle que a finales de mayo culmina el primer trimestre del Nivel Primario, Thomas consideró: “Las instancias de trimestre para primaria y cuatrimestre para secundaria, quedarán abiertas. Solo serán cerradas en la segunda mitad de año, constituyéndose en el gran cambio en el que nos ha colocado la cuarentena. Si tomamos particularmente a la evaluación, notará lo que estamos armando es cómo nos moveremos en este período de cuarentena y en el regreso al aula después de la cuarentena. Ahí, seguramente, habrá gran incorporación de saberes en el sistema, en especial lo ligado a tecnología donde todos estaremos amigados al mismo. Donde se deben esperar esos cambios profundos de los que le indicaba hace instantes”.

Finalmente señaló, “el cambio implicará para que cada director, cada docente y cada comunidad educativa sepan bien qué es lo que se espera para estos tiempos. Además de una amplitud de maniobra a cada comunidad, ya que cada uno de ellas tiene su particularidad y saben muy bien cómo desenvolverse con sus alumnos”.