Cuestionamientos y defensas para la designación de Teresa Day a la Corte

En los últimos días se alzaron muchas voces para detener el proceso de estudio de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, en los que se propone a María Teresa Day para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia.

La mezcla de cuestiones políticas, de condiciones técnico jurídicas, carrera judicial y hasta de perspectiva de género sobrevuelan el edificio del Poder Legislativo, antesala de la audiencia pública y la sesión secreta del Senado, donde se tratará el destino de lo pedido por la administración de Rodolfo Suarez, para ocupar el lugar que dejará el actual presidente de la Corte, Jorge Nanclares.

Lo más contundente de las objeciones ha sido, sin lugar a duda, la presentación que han hecho ante la Corte, todos los bloques opositores en el Senado, donde han solicitado una declaración de certeza, acompañada por una cautelar, que de prosperar detendría el proceso de designación de la funcionaria judicial propuesta.

El Ciudadano buscó respuestas con algunos involucrados, como Silvia Fernández, del colectivo de Ni Una Menos, quien ante la pregunta de, por qué no están de acuerdo con la propuesta de Day a la Corte, respondió: “Nuestro colectivo está conformado por 70 organizaciones sociales y políticas de la provincia, todas ellas repudian la designación del gobernador Rodolfo Suarez a la doctora María Teresa Day para ser miembro de la Corte de Mendoza”.

–Pero, ¿por qué?

–Porque venimos pidiendo que la justicia de Mendoza tenga perspectiva de género, del mismo modo que exigimos desde hace mucho tiempo que una mujer con perspectiva de género integre la Corte. Aclaro, que no tenemos nada en contra, ni personal, ni políticamente con la doctora Day, pero no es una persona que tenga la perspectiva de género. De hecho, es apoyada por grupos anti derechos de mujeres, la mayoría apoyando la marcha por las dos vidas, que ella ha salido apoyar explícitamente.

–¿Es solo eso?

–No, reitero, pedimos al Gobierno provincial, que tenga en cuenta a un movimiento enorme de mujeres de Mendoza y que no pide por capricho la perspectiva de género. En ese sentido, el ejemplo del caso de Julieta González es muy emblemático. Ella fue asesinada por Andrés Di Césare y eso, para la justicia fue homicidio y no femicidio. Entonces, como no queremos que mueran más mujeres y queremos que exista una Justicia que escuche a la víctima y se ponga a su lado, solicitamos perspectiva de género en la Justicia de Mendoza, por lo tanto, perspectiva de género en la Corte y que sea designada una mujer con esa característica fundamental”.

Resaltan virtudes jurídicas y carrera judicial de Teresa Day

Una de las abogadas que respalda la propuesta de Rodolfo Suarez, es actual senadora provincial por el Frente Cambia Mendoza Mercedes Rus, quien ante el interrogante sobre si tienen asidero las objeciones sobre la propuesta, dijo: “Mire, los asideros son más políticos que jurídicos, legales y técnicos, y no lo tienen porque hay una interpretación uniforme, lo que se entiende por ejercicio profesional. Es inadmisible negar, en ese contexto, ese requisito a quien lleva años como funcionario público dentro de la Justicia. Ella ocupó lugares como secretaria de un juzgado Penal de Menores, después en la Cámara Penal de Menores y posteriormente como coordinadora de la Procuración dentro del Ministerio Público Fiscal. Por eso, que negar todo eso es a todas luces una reducción al absurdo, sobre todo si tenemos en cuenta, que la gran cantidad de jueces llegan a partir de estos puestos. Como secretario, prosecretario, lugares formadores de experiencia y ámbito para la judicatura”.

Mercedes Rus, senadora provincial por el Frente Cambia Mendoza.

–¿Qué puntos destaca de Teresa Day?

–Es una jurista y una mujer que se ha desempeñado no solo en cargos importante, como el fuero Penal Juvenil donde mostró una sensibilidad especial, es decir que se trata de alguien que tiene idoneidad y herramientas, puntos ideales para la Justicia que queremos y que avance para que sea más eficaz y dinámica, todo un campo que ella ha trabajado y profundizado en procuración con el Ministerio Público Fiscal, hacia los nuevos parámetros y principios.

–El colectivo de Ni Una Menos, considera que no tiene perspectiva de género…

–La posición de Ni Una Menos yo la valoro como una posición más en el marco de la tolerancia, que no es objeto ni de verdad, ni de falsedad. Son opiniones, que no significan todas, porque ese colectivo no concentra la voz de todas las mujeres. En ese sentido y como una mujer que me considero feminista y que me considero a favor de un tema controversial como puede ser el aborto, desde un punto de vista sanitario y de salud, me quedo tranquila con las declaraciones de la doctora Day, por su absoluto respeto a las normas, por encima de cualquier ideología particular o cuestión más personal.



Le piden a la suprema corte declaración de certeza

En manos de la Corte está que el Senado siga el proceso de estudio para aceptar si María Teresa Day llega a integrar el máximo órgano de la Justicia de Mendoza, de acuerdo a la declaración de certeza que piden desde la oposición y acompaña la solicitud de una medida cautelar. Al respecto, esto expresó el titular del bloque de senadores del PJ, Lucas Ilardo: “Han surgido serias dudas, respecto de que si María Teresa Day cumple con los requisitos establecidos en artículo 152, inciso 3 de nuestra Constitución. Notamos fuerte debate en el ámbito de los principales juristas de la provincia. En ese sentido, rescato lo expresado por el prestigioso jurista de la provincia Alejandro Pérez Hualde desde donde se generaron diferencia de pareceres en términos jurídicos, poniendo foco en cuanto a si cumple o no, con los requisitos”.

Lucas Ilardo, titular del bloque de senadores del PJ.

“Por eso, para despejar todas las dudas, la oposición en el Senado a través de sus presidentes de bloque, nos hemos presentado ante la Justicia para obtener una acción de declaración de certeza. El objetivo es que la Suprema Corte de Justicia nos diga si la doctora María Teresa Day cumple o no, con los requisitos y de esta manera podamos avanzar en la votación o no. La acción está acompañada con el pedido de una cautelar para que se suspenda el procedimiento, mientras la Corte resuelve esta acción. Para nosotros es importante obtener certeza ante una responsabilidad enorme de tener que definir quién va a ser nuevo miembro del máximo tribunal de justicia”.