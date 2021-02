Cruces entre oficialismo y oposición por el aumento del Automotor

Cientos de mendocinos no podían creer las cifras que llegaron en sus boletas para el pago del Impuesto Automotor. Muchos de ellos decidieron compartir la foto del formulario, demostrando que las cifras de incremento exceden y en mucho lo informado por la Agencia Tributaria.

Por ejemplo, un utilitario Fiat Fiorino 2014, que recibió un aumento del 248%, al punto que se citó como ejemplo en la Legislatura provincial.

La postura oficial

Quien salió a explicar cómo se establecieron los cálculos, de parte del Gobierno, fue Nicolás Chávez, director de Jurídicas de la Agencia Tributaria Mendoza, quien explicó: “Se estableció una pauta de ajuste general del 19%, conforme la pauta de inflación prevista en el presupuesto nacional”, y agregó que este incremento está “alcanzando el 65% del parque automotor de la provincia, incluyendo entre otros a los camiones, ómnibus, colectivos y taxis”.

A la vez, el funcionario indicó que “el 35% restante, que abarca los automóviles modelo 2010- 2021, se ajustan al valor de mercado, conforme las tablas de valuación de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor”.

Chávez señaló que este criterio es una “política adoptada a partir del 2014, con una alícuota del 3%, la cual se mantiene a la fecha”, y agregó: “Estas tablas son las que aplica la AFIP para determinar el impuesto a los Bienes Personales”, y puntualizó que también son “las que acordaron las provincias con la Nación a partir del Consenso Fiscal firmado en diciembre del 2020".

Rechazo opositor

En la Legislatura provincial las fuerzas de la oposición –Frente de Todos, Protectora Fuerza Política y el Partido Intransigente– presentaron en conjunto un proyecto de resolución. “Vemos un acto de coherencia que los gravámenes que afronten los mendocinos durante el 2021 sean acordes a sus ingresos por eso proponemos mediante el presente proyecto que se suspenda y retrotraiga los aumentos de los impuestos Automotor e Inmobiliario, a fin de dar un pequeño respiro al bolsillo de los trabajadores de la provincia, y quizás con ello dotar de un impulso al consumo”, señalan en el proyecto presentado.

Lucas Ilardo senador y líder de su bancada, sostuvo que habían advertido al Gobierno sobre esta situación: “Ellos pidieron tratar las tres leyes juntas, de un día para el otro, lo que nunca había pasado. En el debate le dijimos que había un aumento del 100% y el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, dijo que era del 29%, mintió descaradamente”, y además advirtió que probablemente pase lo mismo cuando lleguen las boletas del Impuesto Inmobiliario.

En su comunicado, señalaron: “Desde la oposición nos mostramos dispuestos a realizar aportes para colaborar con la propuesta del oficialismo, propusimos alternativas en materia inmobiliaria y del automotor, tomando los valores del 2020. El radicalismo y sus aliados rechazaron todo en el apuro de aprobar su proyecto”, concepto que expresó Germán Gómez.

Mario Vadillo, a su vez, en una sesión de la Cámara de Diputados agitada por el tema, solicitó: “Que el Poder Ejecutivo Provincial suspenda los aumentos establecidos para los impuestos Automotor e Inmobiliario, y retrotraiga las alícuotas y bases imponibles vigentes durante el año 2020 para dichos gravámenes”.

En su fundamentación, expresó: “En un año de pandemia, con emergencia económica, sanitaria y social; incrementar 250% el impuesto automotor es una vergüenza y no guarda razonabilidad. La falta de ingresos ha hecho que sea muy delicada la situación económica de los hogares. Sin embargo, vemos que este Gobierno se siente ajeno a esta situación, ya que castiga nuevamente a los ciudadanos. “Han habido (SIC) paritarias de un 20% para los trabajadores y el Gobierno en su voluntad política aumentaron la electricidad, agua, transporte público, y ahora se suma los impuestos”.

El proyecto, de todos modos, terminó pasando a comisiones.

El reclamo social

En las redes sociales el rechazo a los aumentos motorizó un pedido a través de la plataforma Change.org, que con el correr del día cosechó rápidamente las 35 mil firmas solicitadas originalmente.

Con la petición de que “No suban el Impuesto Automotor en Mendoza”, los fundamentos dicen: “No es posible que nos suban 75% a 100% la patente automotor 2021. Primera razón, es que la inflación INDEC fue del 53%. Segunda razón, los sueldos subieron en promedio 24% y otros casos nada. Tercera, por más que haya un aumento de avalúo por parte de la Nación, este impuesto lo aplica la provincia de Mendoza a los valores citados”.

Y agrega: “Cuarta razón, la gran masa de vehículos particulares no han circulado por las calles por la cuarentena obligatoria, desde marzo hasta septiembre aproximadamente, lo que aplicar un aumento de esa magnitud siendo que el asfalto de las calles no fueron ‘gastados’ (menos tránsito es igual a menos policía, menos accidentes, menos impacto ambiental, menos uso de los espacios públicos, etcétera) implica que no deberíamos pagar por lo no utilizado, siendo esta la base de este impuesto”.

El autor de la petición, César Boarelli, cierra con: “Cordialmente, un vecino cansado de abusos impositivos”.