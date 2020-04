Andrea De Marco, presidente de la Asociación Mendocina de Gimnasios y Afines (AMGA) conversó con los medios de comunicación este martes y dio detalles del pedido o protocolo que han enviado al Gobierno provincial para que este habilite a este tipo de salones, que atraviesan una crisis sin precedentes.

“La semana pasada presentamos este protocolo al subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta y se le pidió la flexibilización”. La miembro de la comisión directiva de AMGA y propietaria de un gimnasio ubicado sobre calle Maipú y dio detalles y dijo “acá tenemos un puesto de limpieza sanitario, que está en la entrada inicial, al borde de la vereda en donde el alumno debe colocarse adentro del recipiente para limpiar sus pies, es agua jabonosa, que los limpia en primera instancia y una vez que ingresan tienen una alfombra que está clorada en su totalidad”.

Además la especialista en el rubro, indicó que “el gimnasio tiene demarcaciones, en todos lados, se fortalece la información con señalética que hablan del distanciamiento obligatorio. Todo lo que son zonas de circulación están indicadas, hay marcas en el piso cada dos metros, hay carteles señalizando que estos son lugares de circulación y no de entrenamiento ni para parar, el alumno no debería detenerse y siempre tienen que mantener la distancia”.

“En esta sala en particular pueden llegar a tener hasta 12 alumnos en forma simultánea, es un salón de más de 100 metros, está marcado todo el piso. Hay máquinas que están inhabilitadas para su uso, por el espacio. El profesor va a estar siempre con una máscara”, detalló De Marco.

“El alumno cuando llega a entrenar, va a tener su espacio, no puede compartir elementos con nadie en ningún momento, no puede compartir máquinas tampoco. Cada vez que se termina de utilizar una de estas, hay puestos sanitarios en distintos lugares; en este salón hay cinco puestos de limpieza, en el otro salón hay dos y en el otro hay tres puestos, donde el alumno, por ejemplo, que esté usando un equipamiento como una barra, lo que tiene que hacer es, con una solución de agua, jabón y alcohol - como se sugiere-, es pulverizarla sobre el tapizado, la barra y recién cuando esto esté limpio y controlado por el profesor, podrá llegar a usarlo otra persona”, explicó la presidente de AMGA.

“En el salón de espacios múltiples hay unas cuadrículas de dos metros por dos metros, es decir que son cuatro metros cuadrados y en cada uno de esos espacios habría solo un alumno y este tendría sus elementos en esta área de trabajo tampoco se compartirán elementos”, explicó la mujer.

“El primer inspector es el alumno, es él que debe tener en claro que los elementos no los va a poder compartir en ningún momento de su entrenamiento, para ello las rutinas van a estar armadas para que eso pase” detalló la especialista.

“El gimnasio que no cumpla con el protocolo deberá ser clausurado. Nosotros quisiéramos que esto se implemente inmediatamente. Así como se está aprobando esta flexibilización. Hoy la sociedad tiene que entender que si no toma conciencia no vamos a poder salir de esto”, declaró

Andrea De Marco explicó que si la propuesta evoluciona, los gimnasios van a tener que hacer una desinfección previa a la apertura y que este trabajo deberá estar documentado y certificado por el municipio. “La aplicación del protocolo en sí, va a estar sujeto también a lo que hablemos con los intendentes” aclaró la mujer.

“El primer mensaje que quiero dar a mis colegas, a los propietarios de los gimnasios, es que aguanten, que desde AMGA estamos haciendo todo lo posible para poder esperar esta reapertura con seguridad. Los gimnasios como lugares, serán seguros para entrenar siempre y cuando cumplamos un protocolo de seguridad”, dijo De Marco.

Para cerrar, dejó un mensaje para el Gobernador de Mendoza, “el 31 de marzo se le cursó una nota haciéndole una solicitud y aún no tenemos respuesta. Le pedimos por favor que nos tenga en cuenta como posible flexibilización para este sector” concluyó.