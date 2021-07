Criptomonedas, entre la promesa de ganancias y la volatilidad

Todos hemos oído hablar del bitcoin, una criatura que con tan solo 12 años de edad les ha permitido a algunos –los que confiaron en la primera hora– multiplicar sus ganancias por más de 30 mil (sí, el tipo que puso un modesto ahorro de mil dólares, allá en los albores, ahora es multimillonario).

Pero no todo es lo que parece. Las criptomonedas –hoy ya son más de 7.000, para todos los gustos– son, ante todo, hijas de la tecnología, y se mueven en un terreno de difícil comprensión para los parámetros tradicionales de lo que consideramos valores, monedas o inversiones.

Joan Cwaik, emprendedor, tecnólogo y divulgador de estos temas, despejó dudas en diálogo con FM 91.7: “La verdad es que las criptomonedas son una tendencia tecnológica, una tecnología emergente que es relativamente adolescente, que tiene poco más de 13 años en el mercado. Hoy en día, la criptomoneda más popular y la pionera es el bitcoin, que es el proyecto lanzado en 2009 y, en términos muy sencillos, busca generar un medio de intercambio de valor que no dependa de estados, ni de gobiernos, ni de ningún intermediario”.

Esta criptomoneda, como ya la gran mayoría habrá escuchado, tuvo un periodo muy alcista en 2021. “Ahora, los que estamos ya hace bastantes años, nos acostumbramos a ver estos movimientos en los mercados. También tenemos que recordar que hoy en día –desde mi punto de vista– el bitcoin, puntualmente, y las criptomonedas, en general, son el activo financiero con mayor volatilidad”, la que consideró “producto de la adopción a nivel mundial que existe, es decir, hoy en día no hay ningún activo financiero del que entren y salgan tantas personas a la vez, entonces, tomando esto en consideración, la volatilidad es algo normal”.

En qué se respalda la criptomoneda, cuál es el factor que hace que le tenga confianza al bitcoin, son preguntas que se escuchan a menudo, a lo que el experto respondió: “Primero, yo desterraría o conversaría acerca del mito de este respaldo teórico que tienen las divisas fiduciarias a nivel mundial. El dólar norteamericano es un claro ejemplo hoy en día. El respaldo que tiene una divisa, una moneda, o un bien de intercambio es el emisor, básicamente el Estado que emite o que puede regular esa moneda. La práctica nos demuestra que todas las monedas a nivel mundial, o la gran mayoría, mejor dicho, no tiene ningún respaldo concreto en activos tangibles, entonces, el respaldo es su emisor”.

En el caso del bitcoin, lo que respalda es su oferta y su demanda, y recordemos que, en el caso de las criptomonedas, la oferta es limitada. “Una particularidad que tiene el bitcoin, frente a cualquier divisa que conocemos, es que su emisión está limitada y está preestablecida”, explicó Cwaik. “En conceptos económicos tradicionales, como los conocemos, sería una moneda que no podría sufrir inflación, al menos por exceso de emisión. Hay un dato que es un poco escalofriante: de los dólares norteamericanos en circulación, el 20% se emitió solamente el año pasado, entonces, claramente lo que yo entiendo es que el sistema financiero, tal como lo conocemos, está en jaque por las políticas monetarias, por los niveles de inflación y de decisión de crédito”.

En este marco, las criptomonedas son una respuesta del mundo tecnológico a este escenario que estamos hoy transitando. “Hay varias categorías de criptomonedas, están las que buscan, de alguna forma, convertirse en el oro digital, como el bitcoin, o como ethereum que, en materia técnica, son tokens de utilidades con una utilidad concreta”, amplió.

“Hay una tendencia que quizás en la Argentina también se empezó a dar mucho, que son estas criptomonedas que están respaldadas, o que tienen alguna paridad uno a uno con otros bienes, con el precio del oro y del litio. Es lo que se llama técnicamente criptomonedas estables o stablecoins”, sostuvo.

Estas son respuestas para diferentes necesidades o diferentes públicos. “Está la gente que es más conservadora, y pensemos para países como el nuestro, con controles cambiarios o con dificultad para poder acceder a las divisas extranjeras. Estos mecanismos son atractivos también”, consideró.

Hoy en día, existen más de 7.000 criptomonedas en circulación, y de esas, podemos clasificar en varias categorías. Entonces, están las que las buscan ser estables, están los tokens de utilidad que tienen la utilidad de tecnología concreta, y están las criptomonedas que buscan, de alguna forma, reemplazar activos tradicionales, como el oro o el dólar.

Entonces, la pregunta es si puede llegar el momento en que estas monedas, en vez de ser un refugio de ahorro, se conviertan en un medio de intercambio, como hay ya varios países que decidieron aceptarlas. “El caso de El Salvador fue una noticia muy importante para el sector, como aval político gubernamental”, explicó el especialista, y agregó: “Lo que creo es que, hoy en día, el bitcoin no es una reserva de valor, por dos temas: el primero, es esta volatilidad –cualquier activo que tiene un volumen tan alto de adopción, tiene mucha volatilidad, entra y sale mucha gente todo el tiempo– y, en segundo lugar, el tema de escalabilidad: hoy en día, el protocolo técnico de bitcoin no permite escalar el nivel de operaciones”.

Sobre los riesgos, señalo: “Hay mucha gente que empezó a entrar a este ecosistema sin comprender muy bien los fundamentos. Empezamos a ver en este año un apoyo institucional, vimos empresas como Tesla y como Mercado Libre que empiezan a pasar fondos a bitcoin, pero creo que estamos en el primer vagón de un tren muy largo, no sabemos muy bien la longitud y cuántas estaciones tiene”, y subrayó: “Lo que sí sabemos es que el sistema financiero no funciona bien; los pesos a una inflación del 50%, el dólar va un 3,73% de inflación anual. Si la respuesta es el bitcoin, no lo sabemos, sí sabemos que la tecnología que los rodea es muy interesante y empiezan a ofrecer soluciones, particularmente, para países como el nuestro”.

¿La panacea?

Para muchos, este tipo de fenómenos se conecta directamente con la idea de enriquecerse rápidamente, pero difiere bastante de ese escenario. “Hay como una gran promesa de que el que invierte 100 dólares se va a hacer millonario. En algún punto, una promesa de dinero fácil, y hay mucha confusión”, explicó Cwaik, aunque agregando: “Como inversores nos da la oportunidad de seguir aprendiendo y tomar lecciones, es efectivo siempre diversificar, administrar estas ratios de riesgos y beneficios”.

Finalmente, resaltó: “Lo que yo sugiero a cualquier inversor que quiera empezar a entrar en este terreno es investigar; hay muchos artículos, documentales, portales financieros y, antes de invertir, hay que entender las condiciones. Hay algunas reglas que podemos tomar del mercado financiero tradicional vinculadas a la diversificación, en perspectiva de si queremos invertir a largo o a corto plazo”

“Hoy en día, las criptomonedas están reguladas por mucha psicología humana y, muchas veces, nos juega una mala pasada”, completó.