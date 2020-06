Crece el conflicto con judiciales y el sector salud en Mendoza

A las fuertes marchas y exposiciones de los gremios ATE, CTA, SUTE, SITEA y otros gremios del Estado, por la decisión del Poder Ejecutivo de pagar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) en forma escalonada. Se agregan dos sectores no menos importantes para el Estado mendocino, Justicia y Salud.

Los dos gremios que nuclean a los trabajadores de la Justicia y la Salud anuncian a la administración de Rodolfo Suarez, el inicio de medidas de fuerza ante lo que se determinó con el aguinaldo, el no llamado a paritaria y a la falta de diálogo entre el Gobierno y los gremios estatales.

El Ciudadano entrevistó a las cabezas de ambas representaciones gremiales. Esto respondió la secretaria general del sindicato que nuclea a los empleados de la Justicia mendocina, Adriana Domínguez, cuando se le preguntó ¿cuál es la situación de los judiciales con respecto al pago del aguinaldo?

Domínguez dijo: “Las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia padecemos la misma situación que el resto de los empleados del Estado. La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) va a ser pagado después de diciembre, circunstancia que nos coloca en unidad con los otros gremios estatales para dar pelea por que el derecho que tiene todo trabajador de cobrar su aguinaldo como indica la ley y los convenios colectivos de trabajo”.

–¿No tienen diálogo con el Gobierno?

–Es inconcebible la falta de respeto que ha tenido el gobernador hacia los estatales durante este último tiempo. Actitud mucho antes de la pandemia, donde hizo un ofrecimiento totalmente insuficiente para las trabajadoras y trabajadores estatales. Está claro que era una idea política que ellos tenían desde un inicio de la gestión.

-¿Qué pasos están dando?

-Desde nuestro sindicato ya hemos comunicado a nuestros representados nuestro repudio a la decisión del gobernador sobre el aguinaldo y la falta de llamado a la paritaria. Todo esto es una afrenta a todos los trabajadores estatales que estuvieron al pie de esta pandemia: médicos, enfermeros y judiciales. Sobre estos últimos, debemos aclarar que es mentira que la Justicia no trabajó durante la cuarentena, por el contrario, atendieron todas las urgencias. Por eso pedimos una vez más el llamado a paritaria para tratar salario, condiciones de trabajo y que se retrotraiga la decisión del pago escalonado del aguinaldo”.

“La salud pública de Mendoza continuará de luto y protesta”

Por su parte la secretaria adjunta del gremio de los profesionales de la salud (AMPROS), Claudia Iturbe, contestó a El Ciudadano, sobre las medidas de fuerza: “Retomamos nuestras manifestaciones y protestas, debido a que el Poder Ejecutivo sigue sin dialogar con nuestro gremio y con el resto de los gremios del Estado. Con el agravante que toma decisiones de manera unilateral, sin ninguna comunicación o diálogo con los gremios. La más reciente, es el medio aguinaldo, que sin ninguna explicación pagará de manera escalonada hasta fin de año. Lo que significa que hay gente que no va a cobrar el aguinaldo hasta diciembre. Ahí, tampoco se sabe y tampoco sabemos si va a cobrar los dos aguinaldos juntos no se sabe si el aguinaldo de diciembre va a seguir pasando para otros meses. Todo sin ninguna explicación”.

Claudia Iturbe, de Ampros.

–¿Qué pasó con prestadores de la salud que debían pasar a planta del Estado?

–Seguimos sin reunirnos para poder dialogar sobre el cronograma de los pases a planta. Se complica aún más, porque a finales de la semana pasada llegó el bono de nacional, el cual viene selectivo, es decir, que para algunas personas sí y otras no. El mismo se ha pagado solo los hospitales y se ha dejado afuera todo lo que es atención primaria de la salud y ni siquiera hay una compensación del Ejecutivo.

–¿Qué harán entonces?

–Desde el gremio creemos que no es momento para discriminar a los trabajadores de la salud, como tampoco no es momento para no estar sentados, dialogando y sumando, porque somos nosotros los que estamos en contacto con la gente y sabemos lo que está padeciendo, lo que sufre y lo que está viviendo, por eso vamos a seguir con el luto todos los días, con dos salidas a las explanadas de nuestros lugares de trabajo, a las 11 de la mañana y a las 15. Portaremos un crespón negro y culminaremos la semana con una caravana el sábado a las 17 en el centro de Mendoza.