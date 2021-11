COVID-19: expectativa por la tercera ola y la variante Delta

La provincia de Mendoza se prepara para recibir un nuevo año tranquilo en términos de pandemia por la enfermedad conocida como COVID-19, a pesar de que la guardia sigue alta por la tan temida variante Delta.

Así lo manifestó el director del Hospital Perrupato, Omar Dengra, quien valoró el desempeño de los profesionales de la salud que integran la plantilla del nosocomio que es referencia regional en la Zona Este de Mendoza.

Casi al final de lo que podría considerarse el segundo año del coronavirus en Argentina, el facultativo reconoció que “nos ofreció mucho por aprender y afortunadamente fuimos la única institución que no necesitó de plazas extras. La verdad es que no derivamos a nadie y en cambio recibimos gente del resto de la provincia y con un muy buen trabajo del equipo de clínica médica que se hizo cargo de los casos COVID que tuvieron una internación promedio de entre 4 y 5 días. Menos que lo observado tanto en Mendoza como en el país”.

“Eso nos permitió un giro de camas interesante y no necesitar derivar pacientes a otras unidades. Solo hubo unos pocos que habían precisado de la atención de terapia intensiva a pesar de que ampliamos la unidad en un 100% debido a que pasamos de 7 a 12 camas. Algunos de esos casos los derivamos gracias a la cobertura que tenían con sus respectivas obras sociales y llegaron hasta los prestadores en la Ciudad de Mendoza”, explicó.

Un mes sin pacientes

Dengra celebró que “llevamos más de un mes sin pacientes internados positivos y sin tener registro de casos positivos en los testeos. Esto nos ofrece un buen pronóstico para los meses que tenemos por delante. Además estamos con un buen plan de vacunación en la provincia y el asunto de la variante Delta afortunadamente no ha sido explosivo en Mendoza”.

“Incluso con la gente del servicio de la Unidad COVID esperábamos que para esta época del año se presentaran algunos casos, pero por el momento no hemos sido sorprendidos por la también temida tercera ola. Como ya está ocurriendo en otras provincias donde hay circulación comunitaria. Y en los lugares donde se han observado casos no vemos que sean de tanta preocupación ya que son formas leves que no requieren internación”, admitió.

¿Se viene la tercera ola?

En tanto, reconoció que “a pesar del buen panorama nos seguimos preparando ya que ahora la fecha en la que esperamos que puede haber algún nuevo brote será para los meses de febrero o marzo del año próximo. En esos meses podríamos llegar a tener un nuevo pico del virus por lo cíclico que se ha ido registrando. Pero creo que gracias al plan de vacunación que tenemos espero que sigamos prácticamente con una actividad normal”.

“Nuestro temor inicialmente fue la cepa Delta cuando apareció en Córdoba. En ese sentido sí nos preocupó por el transporte de cargas por la localización que tenemos sobre la Ruta 7. Debido a eso es que tuvimos un récord de brasileños internados en nuestro hospital por estar en este Corredor Bioceánico. Y el Perrupato es el lugar donde podían internarse y ser atendidos adecuadamente. Pero en forma similar también vimos que el caso de Córdoba tampoco fue explosivo”, reflexionó.

Contando a la población local “de 3 años hacia arriba” que comenzó a ser vacunada anunció que “la transmisibilidad del virus se va a acortar mucho. Si bien uno se infecta igual pero ya no es tan grave la circulación. Por eso es que pienso que de seguir así la situación, ante la pandemia, esperamos que sea normal”.