COVID-19 | "A pesar de la baja positividad, la ocupación de camas es alta"

Argentina transita la segunda ola de coronavirus y desde hace algunas semanas el índice de positividad de contagios ha disminuido. A pesar de ello, Gonzalo Álvarez Parma, delegado de la Región Cuyo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) indicó: “No vemos el colapso que había hace un par de semanas, pero el nivel de demanda sigue siendo elevado”.

Además sostuvo en el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas que “en las últimas semanas el índice de positividad ha tenido descenso progresivo, no muy marcado. Si bien eso no se ve reflejado en el índice de ocupación de camas de terapia, que sigue siendo elevado… cuando uno habla del 90% en la práctica es que las camas están ocupadas prácticamente al 100%”.

Ocupación al 25/06/2021

En este sentido dio una observación y aclaró que “se ve un marcado descenso en el requerimiento del servicio sanitario” esto es “en la espera que teníamos de pacientes conectados a un respirador, una guardia a la espera de una cama de terapia intensiva para ser ingresado y también en el número de consultas pre hospitalarias”.

Asimismo, sobre el comienzo del invierno dijo: “Con estos fríos que llegan hay que estar atentos y ser cautos en cuanto a la evolución de esos números que si bien descienden están lejos de ser significativos” y agregó que “esto que se viene dando, ha dado un respiro al sistema sanitario en su conjunto, más que estresado estaba colapsado”.

En el ingreso a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI): ¿La franja etaria se ha modificado?

Sobre este tema, el entrevistado dijo “la mayoría de los ingresos siguen siendo de mayores de 60 años” y esto se supone que es por dos motivos: “por un lado el grupo que menos se cuida, es el que más expuesto está y por otro lado el que menos prioridad ha tenido en la vacunación”.

¿Tenemos menor cantidad de camas ocupadas por accidentología?

En relación con este tema, Parra expuso que “lo que hace a patología no COVID-19, también sigue teniendo alta ocupación como ha sido históricamente en la temporada invernal”.

“De toda la patología no COVID-19, el trauma relacionado con la accidentología vial es realmente un problema de demanda de todo el sistema sanitario. Mucho recurso sanitario se destina a la accidentología vial, por eso las medidas restrictivas tienen un impacto no quizá en la ocupación de camas COVID-19, sino en la demanda que generan todas aquellas patologías que no lo son”.

¿Es adecuado mezclar Roa dosis de vacunas diferentes?

El especialista expuso que es de suma importancia saber que “la transmisión de la variante es menor incluso si está colocada una sola dosis de las vacunas. De ahí la importancia de completar el esquema con las dos vacunas, y de allí la importancia de ver la disponibilidad de vacunas para que la mayor parte de la población tenga ambas dosis”.

“En cuanto a la combinación de marcas tendrá que haber estudios que demuestren la eficacia, eso habrá que verlo con el tiempo. Tener dos dosis, siempre va a ser mejor que tener una sola”

¿Hay planificación sobre qué es lo que se debe hacer con los casos COVID-19, o es una actuación improvisada?

Con respecto a este tema manifestó que “A nivel personal sí hay un cierto grado de improvisación a la hora de ir marcando las pautas para movernos. Sabemos que corremos con una ventaja que es ver lo que ha pasado en el hemisferio norte y no debemos pensar que seremos ajenos a esa realidad. Sabemos que esta segunda ola, que aparentemente viene bajando, es como la antesala de una nueva ola caracterizada por las nuevas variantes”.

Y concluyó con la idea de que podemos actuar con anticipación, “gracias a que podemos saber qué es lo que pasa en otros países”. Algo que nos debería ayudar constantemente a “estar preparados con las vacunas para prevenir contagios”.

“Habrá que ver los medios por los cuales el Gobierno ofrece la cobertura a toda la población para pensar en volver a algún panorama más cercano a lo que entendíamos como normal”.