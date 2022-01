Cortes de agua en el Gran Mendoza: hasta cuándo se extenderán

En medio de la intensa ola de calor que atraviesa Mendoza, provincia que además está en alerta roja según el Servicio Meteorológico Nacional, con un riesgo extremo en la salud de las personas por las altas temperatura. A esa situación se suma que desde Aguas Mendocinas advirtieron sobre problemas en el suministro de agua potable, lo que afectará al Gran Mendoza.

Según informaron desde el organismo, se registró un “corte imprevisto del servicio de agua potable” que afecta a buena parte del Gran Mendoza y que durará lo que resta de la semana. Al respecto, sostuvieron que son mil usuarios los afectados que carecen del servicio, lo tienen en forma intermitente o con muy baja presión.

"Lamentablemente vivimos una situación de crisis. La ola de calor va a seguir por unos días más, esto hace que el consumo aumente. Por otro lado, estamos en una crisis hídrica, las plantas de producción de agua están al 80%, con un 20% de capacidad ociosa y aparte se juntan las tormentas que están pasando en Alta Montaña, que hacen que nuestras plantas tengan que parar la producción”, explicó en diálogo con el programa En La Mira por FM 91.7, Alejandro Gallego, titular de Aysam.

Al respecto, reconoció: “La verdad es que falta agua. Nosotros estamos trabajando y queremos que todos los usuarios tengan el servicio que les corresponde y que nos corresponde dar, pero falta agua y la mejor forma de solucionarlo es la solidaridad de aquellas personas que tenemos agua”.

A partir de esto, Gallego recordó que es importante hacer un uso razonable del recurso de 8 a 22. "Estamos pidiendo usarla lo mínimo posible para consumo humano y que no se le de otros usos".

"No tomamos conciencia del problema que tenemos"

Mendoza está en emergencia hídrica desde hace más de una década. En ese sentido, Gallego lamentó: “El principal problema que tenemos es que no tomamos conciencia del problema que tenemos. No tomamos conciencia de que estos momentos son momentos donde hay que cuidar el agua, no estamos acostumbrados a cuidarla y vemos que hay usuarios que, cuando le explicamos, cambian su forma de actuar. Pero no termina de haber conciencia en la población de lo que está sucediendo y que, lamentablemente, creo que va a pasar todos los años”.

Desde la empresa que administra el agua potable trabajan para "solucionar el inconveniente lo antes posible”, por lo que solicitaron que se haga un uso solidario del recurso.

Mantener una reserva de agua potable.

Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.

Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.

Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y riego de jardines.

Controlar goteo en canillas y pérdidas en inodoros.

El lavado de veredas y vehículos con manguera o hidro lavadoras está prohibido las 24 horas del día, los 365 días del año.