¿Podría colapsar el sistema sanitario mendocino?: el fenómeno que preocupa a las autoridades

Los números de los contagios de coronavirus aumentaron considerablemente en la provincia de Mendoza durante el mes de junio y los días que llevamos de julio. El reporte del Ministerio de Salud elevado el miércoles por la noche, daba cuenta de que existen 239 casos registrados de COVID-19, además de que los recuperados hasta la fecha son 108 y 10, los que fallecieron a causa del virus.

Sin embargo la situación en Mendoza, si hablamos de contagios, no es lo verdaderamente preocupante hasta el momento, es decir remitiéndonos a la cifra. Lo que sí es inquietante y sobre lo que habrá que poner especial énfasis y cuidado cada día, es que los centros sanitarios, no colapsen como resultado de la cantidad de médicos y del resto de personal de la salud que se encuentra aislado y algunos de ellos contagiados lógicamente.

Lo que sucede es que el número de enfermeros y médicos infectados con coronavirus ha derivado en que sus pares de hospital o área en particular, tengan también que verse sometidos a un aislamiento obligatorio, ya que no se sabe si fueron contagiados o no y es entonces cuando la capacidad operativa que tienen los centros de salud para tratar tanto casos de COVID-19, como de cualquier otro problema sanitario de los ciudadanos, pueda verse seriamente comprometido, en especial si el pico de la pandemia se sigue acelerando.

A pesar de que en Mendoza, los casos de pacientes en terapia intensiva son prácticamente inexistentes, los centros sanitarios han acotado notoriamente su atención por falta del recurso humano. Este cuadro puede verse tanto en clínicas o centros médicos privados, como públicos.

Las esquirlas de los contagios en profesionales de la salud que han tenido lugar en el Hospital Lagomaggiore, Perrupato y Notti por citar algunos de los más resonantes, han afectado a cirujanos, enfermeros, médicos, etc de esos centros pero también de otros, ya que muchos profesionales se desempeñaban laboralmente en más de un sitio, por lo que en caso de estar contagiados, llevan el virus de un lugar a otro. Los protocolos preventivos se activan y una gran cantidad de personal se ve impactado al tener que recluirse preventivamente en su hogar y siempre con incógnita de no saber hasta entrados unos días, si quizás se contagiaron.

Desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), le piden a la titular de la cartera de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, que se realice un sistema rotativo de trabajo en el personal sanitario: 14 días de trabajo por 14 días de descanso.

El modus operandi de la estrategia se explica de la siguiente manera: si un miembro del equipo de trabajo “A” se contagia, se aísla al grupo y se ocupa de esa área el equipo “B” y así rotativamente.

El pedido fue atendido por las autoridades sanitarias del Gobierno mendocino y el próximo martes, se llevará a cabo una reunión de una Comisión Negociadora, donde se verán más detalles al respecto.

Desde la cúpula de AMPROS, María Isabel Del Pópolo, secretaria general, Claudia Iturbe, secretaria adjunta y Daniel Jiménez, secretario gremial, quedaron satisfechos con la reunión que mantuvieron con la ministra Nadal el pasado martes.

“La reunión fue muy positiva ya que pudimos concretar la puesta en funcionamiento de la comisión negociadora para tratar temas fundamentalmente que tienen que ver con las condiciones laborales de los trabajadores, como la rotación cada 14 horas, además de ponerse a trabajar en los pases a planta, ya que nunca se pudo consensuar un cronograma de eso y de las mayores dedicaciones”, resaltó al respecto Claudia Iturbe secretaria adjunta del gremio.

“Para nosotros es un objetivo cumplido y ojalá que el trabajo de esta Comisión Negociadora de respuestas concretas a los profesionales de la salud que están enfrentando con total valentía y profesionalismo la Pandemia que tenemos que transitar”, explicó Iturbe.