Coronavirus: la Universidad Champagnat creará un alojamiento solidario

La Universidad Champagnat sumará al interior de su Campus Central un “Alojamiento Solidario de Emergencia” para ayudar a niños y niñas que queden en situación de desamparo o soledad por efectos de la pandemia del coronavirus.

Luego de un acuerdo de sus máximos órganos de gobierno, la UCh resolvió poner a disposición del Poder Ejecutivo de Mendoza su infraestructura edilicia, tecnológica y recreativa para contener a chicos de entre 3 y 12 años que puedan verse afectados porque su entorno familiar directo esté en situación de cuarentena o internación por padecimiento de COVID-19.

“Son momentos muy dolorosos para toda la sociedad y las instituciones tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo para ayudar a que la crisis epidemiológica tenga un menor impacto”, señaló el rector de la UCh, Alejandro Giuffrida, y precisó: “estamos generando un lugar de abrigo y contención para que, en el caso de que la situación se complique a nivel provincial, podamos contener a los chicos que no están enfermos, pero que sus familiares directos sí, y no disponen de las condiciones económicas o sociales para afrontar esa realidad”.

El pasado lunes 20 de abril, Giuffrida en conjunto con Jorge Giaquinta, presidente de la Fundación Santa María, envió una carta al gobernador Rodolfo Suárez para acercarle este proyecto y ponerse a disposición de la provincia en ese sentido. La propuesta está siendo analizada por miembros del gabinete y en los próximos días se realizará un encuentro virtual en el que se buscará coordinar esta iniciativa.

El “Alojamiento Solidario de Emergencia” será enmarcado dentro de un proyecto de extensión de la Universidad Champagnat que estará coordinado por la abogada Marcela Ilacqua, especialista en niñez.

La creación del Alojamiento Solidario de Emergencia es una puesta en marcha que toma impulso desde la UCh pero que cuenta con la participación de otras instituciones sociales, empresarias y financieras que se han sumado proveyendo desde materiales a recursos económicos, y que en especial han aportado tiempo, compromiso y cooperación para que otras entidades se unan a este desafío de adaptar un espacio educativo y transformarlo en un campus de colaboración solidaria y organizada.

“Si analizamos la situación desde una concepción de equidad, concluimos que no todas/os contamos con las mismas herramientas para afrontar esta especial situación. No nos equivoquemos, no todos somos iguales ante la pandemia.

La carta enviada por la institución a Rodolfo Suarez