Coronavirus en Mendoza: ¿hay transmisión comunitaria o no?

El Ministerio de Salud de Mendoza espera los resultados de ciertas investigaciones que han llevado adelante para determinar si hay transmisión comunitaria de COVID-19 en la provincia.

Luego de que en varios partes de salud la cartera no han podido establecer los nexos epidemiológicos de los nuevos infectados, con el correr de los días el temor se ha instalado en la sociedad y la preocupación aumenta sabiendo que no puede determinar cómo se han contagiado los últimos casos.

Mendoza pasó de recorrer varios días sin nuevos casos o sólo confirmando de a uno a confirmar casos todos los días. Es por esta razón que las autoridades prefirieron realizar una serie de estudios y esperar los resultados, que estarían listos entre lunes o martes, para poder definir cómo es la situación de Mendoza.

Desde el Estado provincial aclararon que se está aguardando los datos oficiales y con ellos si poder transmitir un mensaje claro y con aval científico.

Cifras que preocupan

De los 176 casos confirmados de coronavirus, hay 17 que no tiene establecido el nexo. De estos 17, hay cuatro que ya no se investiga cómo se generó el contagio teniendo en cuenta que dicha investigación se realiza y sostiene por 21 días. Según los especialistas de Salud, no hay transmisión comunitaria en Mendoza.

El jefe de Departamento de Epidemiología provincial, Gonzalo Vera Bello, manifestó que “si existiera transmisión comunitaria, el impacto se sentiría en los hospitales y estaríamos abarrotados de consultas, internaciones y uso de respiradores”.

El PJ pidió claridad

A traés de las redes sociales, diferentes referentes del justicialismo como también intendentes le pidieron al Ministerio de Salud mayor precisión para saber si hay o no transmisión comunitaria.