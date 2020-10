Construcción: poco optimismo en la reactivación y preocupación por falta de materiales

Tras los anuncios del Gobierno que busca de alguna forma reactivar la economía con la posibilidad de obtener créditos para construir o ampliar la vivienda propia, y también, ante la posibilidad de tener como alternativa de ahorro la compra de materiales a raíz de la disparada del dólar, se genera la incertidumbre ya que comienzan a escasear insumos principalmente de ladrillos, hierros y caños.

El ministro de Economía anunció medidas para dinamizar la actividad de la construcción e intentar generar una oferta de dólares que relaje las tensiones que hoy existen en el mercado cambiario.

La cartera económica informó que enviará al Parlamento dos proyectos de ley con este espíritu: uno que incluye beneficios impositivos, como la exención de Bienes Personales para la construcción de obras nuevas y el diferimiento de Ganancias y el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), y un blanqueo de divisas que estén destinadas a la construcción; y otro que busca reactivar los créditos hipotecarios mediante la creación de la Sociedad Hipotecaria Argentina S.A.

El Ciudadano entrevistó a Gerardo Fernández, presidente de la Cámara de Empresarios Independientes de la Construcción de Mendoza, (CECIM), con respecto a los anuncios del Gobierno y manifestó: “Se recibe como toda medida con un acto de positivismo ya que creemos, acusa recibo de que hay distorsiones macroeconómicas, entonces intenta buscarle una solución”.

“No obstante, la respuesta del sector es que entendemos que esto no va a traer los dólares que el gobierno cree, ya hubo un blanqueo, no es el primero, los resultados fueron muy buenos anteriormente, pero en este entendemos que, por la distorsión en los precios, la angustia, el desorden macroeconómico hacen que difícilmente traiga esos dólares, así que en principio no lo esperamos, genera muy poca expectativa, en el interior es nula”.

Al consultarle sobre el faltante de materiales indicó “esto comenzó hace unos 60 días empezó con todos los derivados del acero, caños, hierros, siguió la madera, el vidrio, el aluminio y hoy diría que se ha generalizado, no al 100% pero sí en ciertas y determinadas medidas, o sea en el rubro se dice que el hierro del 8 y el 6 son la figurita difícil de encontrar, prácticamente no se consigue”.

“Eso ha significado que algunos corraloneros individuales, ante el temor de no poder reponer y ante el compromiso con compradores habitualitas de muchos años, estén entregando primero con remito, no quieren dar precio” agregó Fernández.

“Hay que entender la forma de actuar del comerciante, ya que si se tiene la mercadería no se puede vender, es la defensa del capital del trabajo, ya no se puede reponer lo vendido, un ejemplo es la barra de 8mm, hace dos semanas salía $530, a fin de semana llegó a valer $1.150 y luego volvió a $700, no fue en todos los lugares, pero si en muchos”.

Con respecto al aumento de los precios Fernández indicó “llegamos a tener tres listas de precios, hace unos días llegó la suba del 30% en los muebles, y ese comerciante que vendió no puede reponer la mercadería, no hay precios por la incertidumbre por eso no quieren vender”.

Si hablamos de una nueva construcción el valor del metro cuadrado terminado ya “que de un galpón sin sanitario tiene un precio al igual que el de las viviendas familiares” y agregó “ya que está el de una casa del IPV a una casa particular con mayores detalles allí el valor de referencia varía entre $55.000 y $60.000, seguramente para el mes que viene eso se incrementará”.

El hierro está en faltante

Fernández tiene poca expectativa con respecto a la reactivación y al respecto manifestó “no hay y además progresivamente se va reprimiendo y cada vez hay más empresas en vías de desaparecer, tenemos una preocupación muy grande, con todas las empresas del sector público ya que las obras están paralizadas, llevamos dos años sin licitaciones, la obra pública está paralizada entre un 95 y 98 %, no hay nada en funcionamiento, solo barrios del IPV y obras en Municipios, como Guaymallén, Maipú y San Rafael, pero no alcanza a contener las empresas que hay” argumentó.

Y aseguró que “dentro de la obra privada, se ha movido con reparaciones menores, como un puente, pintura, techos, pero con respecto a nuevas construcciones no hay reactivación, al contrario, no hay grandes proyectos de inversión a corto plazo”.

Fernández indicó que “la cuarentena agravó la pérdida de trabajo, se han perdido cerca de 10 mil puestos directos de empresas constructoras de la provincia, a ese número hay su sumarle los de rubros colaterales, como corralones que son los proveedores de la construcción, que debieron despedir empleados, si sumamos todas las áreas en Mendoza se han perdido cerca de 30 mil empleos.”

Para cerrar Fernández agregó que existe “una preocupación muy grande y es muy grave, con respecto al Gobierno provincial ya que todas las empresas del sector público tienen por ley de obra pública provincial y nacional un sistema de redeterminación de precios que en las obras van generalmente de un año a un año y medio".

"Es un sistema de planillas vinculadas que emite el Ministerio de Economía de la provincia, y las mismas por distintos factores, dilemas administrativos y burocráticos estaban hasta hace unas semanas en febrero, luego las ampliaron a mayo, pero para que se tenga dimensión del daño que esto genera, las empresas hoy están comprando a valor de precio de mercado, y están cobrando con fecha de febrero o mayo, esa distorsión de precios probablemente signifique la pérdida de muchas empresas en el sector” cerró el presidente de CECIM.

El precio de los mil ladrillos van de $18.500 a $23.000

Precios

Para tener en cuenta El Ciudadano hizo un relevamiento de precios y los mil ladrillos intermedios, que son por el momento los que la gente compra de forma opcional y va entre el grande y el chico cuesta $18.500 puesto en obra, el ladrillón utilizado para levantar paredes cuesta $23.000, pero por el momento no se consigue. La bolsa de cemento de 50 kilos sale $735 y la barra de hierro de 8mm $880.

En la metalúrgica del cien por ciento del total del trabajo se cobra, 50% el valor de material y 50% de mano de obra, al haber faltantes no se pudo obtener precio de referencia.