Conflicto de poderes en puerta por el pliego de Teresa Day para asumir en la Suprema Corte

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia intentó llevar adelante una audiencia conciliatoria entre el oficialismo y la oposición de la provincia. El objetivo fue de zanjar las diferencias por la propuesta que hizo la administración de Rodolfo Suarez, para que María Teresa Day ocupe un lugar en la Suprema Corte Mendocina.

El paso, para muchos juristas, no tendría que haberse dado, ya que la Corte no solo tendría que haberse inhibido, sino haber dejado todo en los ámbitos que indica la Constitución provincial, el Poder Legislativo. Sin embargo y demostrando una vez más que la política y sus doctrinas calan hondo en todo poder e instituciones, hizo articular la intervención de la Corte y poner a los tres poderes del Estado en fuerte cinchada.

Lo inédito de la movida opositora, que no tiene precedentes en la historia institucional de la provincia, puede crear un arco de conflictos en los que hasta se podría incluir el pedido de juicio político a los integrantes de la Sala Dos que recibió y dio lugar el pedido de medida cautelar y de declaración de certeza que hicieron senadores de la oposición. Esto abarcaría a los ministros Mario Adaro y Omar Palermo, no así al otro integrante, José Virgilio Valerio, por estar ausente por cuestiones de salud. La demanda se basaría en el Artículo 12, Inciso 4 del Código Procesal Civil de Mendoza.

Lo cierto de la movida jornada es que dejó lesionados a los poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial. La oposición no consiguió detener el proceso que lleva adelante el Senado para tratar los pliegos de Teresa Day, por lo que mañana se concretará la audiencia pública en forma virtual y la semana que viene, en sesión secreta, el Senado aprobará o no la candidatura de la funcionaria judicial.

Al concluir la fallida audiencia pública, en la que participaron los ministros Adaro y Palermo, con senadores del Partido Intransigente (PI), Frente de Todos (PJ) y de Protectora Fuerza Política, el titular del bloque de senadores del PJ, Lucas Ilardo, dijo: “El Gobierno de Mendoza que tenía que responder, no lo hizo, ni ha comparecido. Evidentemente, el diálogo –como anunció el gobernador (Rodolfo) Suarez– ha quedado en el cofre de los recuerdos”.

Sobre lo que buscaron con la inédita movida, expresó: “Nosotros nos presentamos aquí, teniendo una duda con fundamentos certeros. Los mismos se centraban en si la doctora Day incumplía con los requisitos que establece la Constitución para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, por lo que nos retiramos con muchas más dudas porque todos los argumentos que podría esgrimir el Gobierno por medio de un escrito no fueron presentados, por lo que el mismo no tiene argumento para explicar esta situación, por lo que seguiremos esperando que la Justicia resuelva si la doctora Teresa Day cumple o no con los requisitos, porque estamos hablando del lugar más importante en términos judiciales de un poder fundamental para el funcionamiento de nuestra provincia de la República”.

Finalmente, el abogado que asesoró a los legisladores, Andrés Ramírez, dando por sentado que Day será ministra de la Corte, aclaró: “Va a llegar con poca legitimidad la doctora Teresa Day por esta circunstancia. Después quedarán acciones de inconstitucionalidad incluso, la gravedad se verá de forma más notoria al momento que la jueza deba emitir alguna sentencia. Instante que serán atacadas cada una de sus sentencias con múltiples acciones de nulidad por las presentaciones de inconstitucionalidad que rodeará su investidura”.

El oficialismo resaltó la trayectoria profesional de Day

A media mañana, en reportaje en el programa En la mira por CNN Radio Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez fue crítico y contundente en la defensa de Day: “Está pasando algo realmente increíble en la provincia de Mendoza, donde la misma Corte quiere intervenir en el tema a pedido de algunos legisladores. Esto es inédito en la historia de Mendoza, a mí me alarma. No quisiera pensar que, porque yo no tengo ninguna duda que ella reúne todos los requisitos. Por lo que es absurdo pensar que nunca ejerció. Es una mujer que lleva cerca de 30 años trabajando en el ámbito de la Justicia, confeccionando leyes. Por todo esto es que no concurrí a la Justicia, porque no tiene ningún asidero que la Corte juzgue temas que son competencia exclusiva del Senado”.

Por su parte, el vicegobernador y presidente nato del Senado, Mario Abed, por medio del asesor jurídico de la cámara, César Vázquez, presentó un extenso escrito con copia de notificación a todos los presidentes de bloque. El argumento de lo presentado apunta directamente a la férrea defensa en la división de poderes que impera la provincia y desconocer jurisdicción de la Corte para atender asuntos del Poder Legislativo. Como resalta este párrafo: “Vengo a informar que en el carácter invocado como presidente del Honorable Senado de la Provincia de Mendoza, me opongo expresamente y no consiento la actuación de esa Corte, en un proceso de carácter institucional, político y de raigambre constitucional, como lo es la de designación de un miembro de esa Suprema Corte, donde expresamente a quedado reservado a la actividad de los otros dos Poderes que conforman el Estado Provincial y vedado a vuestra revisión, en esta etapa, sin perjuicio de las disposiciones del art. 43 de la Constitución de la Provincia”.

En el mismo sentido al vicegobernador Mario Abed se refirió el presidente provisional del senador, Juan Carlos Jaliff: “No se puede defender la Constitución violando la misma. Todas esas cosas, que están en todo su derecho de plantear, lo deben hacer en el ámbito del Poder Legislativo. En el Senado que ellos integran. No pueden ir a otro poder que haga su propio trabajo, eso es totalmente cuestionable. Pueden esgrimir y argumentar todas las interpretaciones y opiniones que estimen conveniente, pero en el Senado, no en la Suprema Corte de Justicia”.