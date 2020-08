Confirman 13 casos positivos en un geriátrico clandestino de Guaymallén

En la jornada de ayer martes se confirmó que 13 personas dieron positivo de coronavirus en un geriátrico clandestino de Guaymallén.

Las autoridades informaron que el establecimiento, situado en Correa Saa al 276 de San José, no contaba con la habilitación correspondiente ni en la municipalidad ni en la provincia.

La ola de contagios comenzó cuando un trabajador del lugar contrajo el COVID-19. Posteriormente, autoridades del Ministerio de Salud decidieron realizar un operativo epidemiológico de rutina e hisoparon a todos los residentes, de los cuales 13 dieron resultado positivo, por lo que de inmediato fueron trasladados a distintos hospitales en donde permanecen internados.

Fachada de la entrada del geriátrico en San José (Fotoreporter)

Tras llevar adelante la mencionada investigación epidemiológica, el municipio y la cartera sanitaria informaron que el albergue para adultos mayores no estaba aprobado para cumplir dicha función.

Por otro lado, la propietaria del lugar aseguró en comunicación con medios locales: “En este momento me trasladan al Lencinas, soy la dueña, vivo acá. Este es mi domicilio. Me encargan a los familiares, siempre hemos trabajando. En estos meses hemos hecho todo lo humanamente posible. Pero al final entró este bicho feo".

"No han venido familiares, están todos los avisos en la puerta. Las señoras que colaboran llegaban y se cambiaban en una habitación detrás de la casa. Los alimentos me los abastecía mi hijo, ya que no salía yo. Él los dejaba en la puerta. No se puede saber de qué forma ha ingresado el virus", explicó la mujer en relación en relación al contacto de los infectados con sus familiares.