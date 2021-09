Concejales atentos a los problemas de los vecinos

El concejal de Godoy Cruz Martín González ha trabajado desde su banca diferentes temas que no solo fueron acompañados por sus pares y la actual administración comunal, sino que tienen el visto bueno de los vecinos.

González, es cabeza de la lista de precandidatos al Concejo Deliberante en las PASO del 12 de septiembre. La segunda en esa lista es la odontóloga Laura López Chiado, quien también aspira legislar con ordenanzas que respondan a las necesidades de quienes viven en ese departamento.

Al respecto, la precandidata le expresó a El Ciudadano: “Godoy Cruz, hoy necesita ordenanzas que apunten a todos los sectores de la sociedad. Por eso es importante la voluntad política de nosotros quienes aspiramos a ser concejales para llegar a acuerdos que beneficien a cada uno de los vecinos y las vecinas de este departamento”.

La profesional, que, hasta ahora no ocupó cargos públicos, está identificada por su tarea social y en la salud de la población zonas marginales del departamento, como destacan desde su entorno. Por eso, ante la consulta de nuestro diario de sus antecedentes políticos, la mujer dijo: “Entiendo que ya no alcanza con un municipio que solamente se encargue de la luminaria, barrido y limpieza, sino que ponga eje en los verdaderos problemas que le preocupan a la gente. Al recorrer todos los días y visitar los diferentes barrios de Godoy Cruz, los vecinos me comentan sobre la problemática de seguridad, ambiente sustentabilidad, trabajo y conectividad. En este sentido, estoy trabajando con iniciativas que tienen que ver con eso, para que la gente reciba las respuestas que merecen, más allá de una campaña electoral”, se sinceró.

Salud, educación y seguridad, prioridades del departamento

Para el actual concejal Martín González, que busca su reelección, es profundizar en temas en los que trabaja. Desde su entorno, hicieron un sucinto del trabajo que el edil desarrolló con respaldo de sus pares en el Concejo Deliberante: obligatoriedad de mesas prioritarias para personas con discapacidad en bares y comercios gastronómicos; la utilización de tapabocas inclusivos; peloteros y jardines con juegos adaptados para niños/as con discapacidad; incentivos fiscales para los comercios y para jardines maternales afectados por la Pandemia; la instalación de detectores de monóxido de carbono en construcciones nuevas”.

Otros puntos desarrollados por el concejal fueron los “incentivos fiscales para el área de la economía del conocimiento. Creación de un programa contra el acoso a mujeres y la violencia de género en bares, restaurantes, cafeterías y boliches. También la prohibición del riego a manto; instalación de grifería temporizada para el cuidado del agua. Además, de la creación de un registro y programa de beneficios para el área de la Cerveza artesanal”, destacaron.

En el breve contacto de nuestro diario con el concejal Martín González, y la consulta sobre las cuestiones que quedaron en el tintero de su banca y lo impulsan a buscar la reelección, respondió: “Me quedan muchos temas prioritarios que necesitan atención y soluciones. Creo, que muchas cosas de los problemas reales de la gente no están siendo tratados como corresponden en el Concejo Deliberante”

“No hay tratamiento de ningún tema trascendental para la vida de los vecinos y las vecinas de nuestro departamento. Nosotros venimos planteando y pidiendo que el Consejo Deliberante se les dé soluciones a temas como la seguridad, salud y educación”, reconoció el edil.

Al momento de marcar lógicas posiciones políticas, en su rol de oposición, expresó: “Desde nuestro espacio político siempre nos hemos comprometido a tratar de llevar esos problemas reales que viven día a día los godoicruceños y que el Consejo Deliberante los responda de alguna manera. Por eso, hoy nos encontramos abocados a la aprobación de proyectos referidos a la nutrición infantil y a la regulación de las terrazas gastronómicas a partir de demandas de comerciantes que buscan seguridad jurídica a la hora cumplir con la normativa de habilitación y al mismo tiempo contribuir con la prevención de contagios por COVID-19”, remarcó González.