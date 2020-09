Bares, restaurantes y gimnasios deberán adaptarse a nuevas medidas sanitarias

El gobernador Rodolfo Suárez convocó a una conferencia de prensa desde las 10 de la mañana para dar detalles de la nueva cuarentena que comenzará a regir en Mendoza

Se espera que el mandatario firme el decreto que luego será publicado en el Boletín Oficial y que desde mañana ya comiencen a regir los cambios.

"Esta conferencia debía realizarse en el día ayer pero como todos saben tuve que viajar a Buenos aires” comenzó diciendo el gobernador de Mendoza.

“La cadena de contagios no se corta con normativas que dictemos nosotros o decisiones que tomemos quienes nos toca conducir esta situación” aclaró Suarez. "Los contagios se producen en los lugares cerrados y en esos en los que están desarrollándose situaciones que escapan a las normativas", dijo.

“Está demostrado que no afecta solamente a los adultos mayores, sino también a los jóvenes”.

"Estamos llevando una política adelante que tiene que ver con apostar al cuidado personal, para poder mantener abierta la economía y pensando en aquellos que necesitan salir a trabajar", destacó Suarez.

"Vamos a continuar con el cierre de los bares" destacó el Gobernador.

"Cafés y restaurantes vamos a permitir que funcionen al aire libre al efecto de bajar la concurrencia, la mesa de máximo de seis personas deberá reducirse ahora a cuatro personas".

“Vamos limitar las circunstancias en las que hay personas en lugares cerrados, como en templos, donde permitiremos hasta 10 personas como máximo”.

"Hay muchos gimnasios que cumplen con los protocolos y vamos permitir un 30% de ocupación en los mismos. (antes era del 50%)".

“Vamos a cerrar los clubes en el área metropolitana de Mendoza. Surge de las estadísticas que hay mucha gente se contagia en esos lugares. Es necesario para bajar la circulación de personas y no afectamos gravemente la economía" (con esa medida).

“Vamos a ser mucho más estrictos con el pedido del DNI y vamos a intensificar los controles en la calle. Todo esto lo hacemos para bajar la circulación”

“Los asintomáticos seguirán en sus domicilios pero hemos incorporado unidades móviles para atenderlos, no los hemos abandonado”.

“Toda la atención pediátrica va a ir al hospital Notti, al cual le vamos a incorporar la atención de toda la familia".

"Estamos en el proceso de la compra urgente de cascos de oxígeno, que se están utilizando en otros puntos del país. Vamos a incorporar 500 y tienen un valor que va desde los 600 a los 800 dólares, esto permitirá descomprimir el sistema UTI”.

“Si esto no se detiene, no bajamos la curva, no queda otra que ir a la situación de ASPO y durante 20 días suspender todo tipo de actividades”.