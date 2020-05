Con protocolos, los hoteles alojamiento por hora piden reabrir

La comuna de San Martín hizo un pedido al gobierno provincial para que vuelva a la actividad el sector de hoteles alojamientos. El mismo se hizo efectivo luego de que el intendente de ese departamento, Raúl Rufeil, se reuniera con propietarios y empleados de estos establecimientos.

Fue durante el mediodía del jueves que el jefe comunal recibió al sector empresario, quienes le plantearon la necesidad de volver a la actividad. Este reclamo fue respaldado por el mandatario comunal, quién envió a Rodolfo Suárez el petitorio correspondiente.

El intendente sanmartiniano indicó estar de acuerdo con que vuelvan a abrir los hoteles alojamientos, así como hace unos días desde esa comuna promovieron que volvieran la actividad los bares y restaurantes; cosa que finalmente sucedió en todo el territorio provincial.

Rufeil recibió el pedido de empresarios y trabajadores.

"Estamos ahora comprometidos con ustedes porque creemos que, siguiendo todas las medidas higiénicas necesarias, el sector al que representan debe volver a trabajar, al menos en esta región que se mantiene libre de contagios".

Protocolo de hoteles alojamiento

Desde el sector empresario sostienen que es insostenible la situación por el parate ocasionado por la pandemia de coronavirus. Entre sus argumentos indican que hay que tener en cuenta que no hay casos de COVID-19 en la zona Este de la provincia por lo que quieren empezar a trabajar.

La cámara que los nuclea, la Federación Argentina de Alojamientos por Hora (FADAPH) elaboró un protocolo sanitario que se podría implementar si se autoriza la actividad. En este se indica que la autorización para asistir a un hotel alojamiento será para las parejas que ya están conviviendo juntos por lo cual no habría problema de contagios en las habitaciones.

Además, se mostraron a favor de que haya estrictos controles a cada uno de estos locales: "No queremos especular, todos entendemos la gravedad de la pandemia. Además es preferible que una pareja acceda a una habitación higienizada correctamente a que tengan un encuentro en cualquier lado, como ocurre muchas veces".

Fuentes consultadas de la comuna de San Martín indicaron que esto depende exclusivamente del gobierno provincial qué es quien aparece como autoridad de aplicación.

Mauricio Petri, secretario de Gobierno de San Martín, indicó que son lugares que "mantienen la higiene apropiada y obviamente que tienen que extremar las medidas para evitar la circulación del virus, pero teniendo en cuenta que Mendoza no tiene circulación de virus, la zona Este no tiene casos, no habría motivos, no existiría el porqué de que no funcionen".

Las autoridades comunales ya enviaron el pedido formal hacia el gobierno provincial y aseguraron que de ser necesario pedirán una reunión con el mismo gobernador para reiterar la solicitud.