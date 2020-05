Con estrictos protocolos, comienzan a funcionar bares, restaurantes y cafés

Mendoza habilitó finalmente el regreso de los locales gastronómicos con atención y permanencia del público en medio de una nueva fase de la cuarentena administrada.

Esta medida, que entra hoy en vigencia, será con estrictos controles y protocolos sanitarios de prevención de contagios, además se anunciaron fuertes multas para los incumplidores.

El mismo gobernador de la provincia Rodolfo Suárez había señalado en diálogo con diferentes medios, que es un pedido que se había hecho hace tiempo la jefatura de Gabinete y que fue autorizado hace unos días, "creemos que en este momento podemos dar un paso de habilitar cafés restaurantes y bares con estrictos protocolos".

Habrá controles a locales y clientes.

Además informó que se dividió la provincia en distintas zonas: Gran Mendoza, Este; Valle de Uco, en particular los departamentos San Rafael, General Alvear y Malargüe. Esto significa que dentro de cada una estas regiones, alguien del Gran Mendoza puede ir a un restaurante de la zona, un local dentro de un hotel; pero no puede ir al Sur. Es por eso que también se mantiene la prohibición del transporte interjurisdiccional.

En los considerandos del Decreto 660 publicado este jueves 28 de mayo en el Boletín Oficial, se indica que en todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesaria para así disminuir el riesgo de contagio del coronavirus.

El gobernador aclaró en diálogo con los medios locales: “Mientras más flexibilizamos medidas, más consciencia tenemos que tener del peligro y tomar los recaudos que todos recomiendan. Esto se va logrando porque en Mendoza tenemos un alto grado de cumplimiento que nos permite ir avanzando. Vamos a monitorear de forma permanente y si vemos algún incumplimiento vamos a retroceder”.

Suarez pidió cumplir con los protocolos.

El mandatario destacó que los locales comerciales que se encuentran dentro de los shoppings y centros comerciales, deberán esperar algunos días más para su habilitación.

"Estamos listos para empezar a trabajar"

Fue la frase de Fernando Barbera de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Argentina (AEHGA). En una charla con El Ciudadano indicó que tendrán que capacitar al personal con las nuevas medidas "para que trabajen respetando los protocolos de cuidados hacia ellos mismos y hacia los clientes".

Con respecto a las expectativas, destacó que se trata del primer paso hacia la normalidad, "Sabemos que con el distanciamiento social y las restricciones horarias la venta rondará un 25% de lo habitual lo que nos hace seguir trabajando a pérdida".

"Es por eso que insistimos con la ley de emergencia económica para el sector; de manera que si hoy tomamos créditos para pagar sueldos, no se nos vengan arriba otras deudas que no podemos pagar y que nos puedan dar un plan de pago para no perder el capital de trabajo", expresó preocupado.

Aunque marcó que la esperanza "es salir del encierro y dar el primer paso, lo queremos hacer con responsabilidad".

Los protocolos y medidas a tener en cuenta

El Ejecutivo provincial redactó protocolos a cumplir tanto por clientes, empleados y proveedores de bares, restaurantes y cafés.

Incluye los que se encuentran ubicados en el interior de paseos o centros comerciales, siempre que los mismos tengan salida directa al exterior (aire libre).

Se deberá concurrir exclusivamente con reserva previa realizada por medios no presenciales, con excepción de cafés, heladerías y locales de comida rápida, en los cuales no será necesario la reserva previa.

La reserva servirá como comprobante de autorización para circulación.

Podrán efectuar la reserva los clientes a quienes le corresponda salir ese día según su terminación de DNI, quienes podrán acudir acompañados por personas con cualquier terminación de DNI, siendo la persona que efectuó la reserva responsable por el cumplimiento de las normas por parte del resto del grupo.

Sólo se autoriza la asistencia a los comercios de proximidad. A tal fin se definen las zonas consideradas de proximidad:

- Gran Mendoza, comprende los departamentos de Capital, Godoy Cruz,

Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y Lavalle.

- Valle de Uco, comprende los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

- Zona Este, comprende los departamentos de La Paz, Rivadavia, Santa Rosa,

San Martín y Junín.

- Zona San Rafael

- Zona Malargüe

- Zona General Alvear