Con el guiño de la Justicia, Suarez mantiene las clases presenciales

Este martes, el gobernador Rodolfo Suarez junto a la ministra de Salud, Ana María Nadal y el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar -entre otros funcionarios-, recorrieron uno de los centros de testeos de COVID-19.

En diálogo con la prensa, Suarez remarcó que en la provincia se seguirá apostando por las clases presenciales: "No vemos que la escuela sea un lugar de ultracontagio".

Autoridades recorriendo el centro de testeos.

Remarcó, a su vez, que lo que llevó al pico son los "festejos, donde la gente se desinhibe y deja de lado el cumplimiento de las normas básicas, que son el uso de barbijo, el distanciamiento".

“Mantener la presencialidad de los chicos en la escuela, no lo decimos nosotros sino la OMS, la Asociación Argentina de Pediatría, que es fundamental para la salud psíquica de los chicos, pero también para un país, para tener crecimiento", planteó.

Y agregó: "Sobre todo en los sectores más vulnerables, en la escuela encuentran lo que los chicos necesitan, cosas que no tienen en su casa".

"Tenemos a muchísima gente viviendo bajo la línea de la pobreza, que no puede tener conectividad para que haga clases desde casa. Esos chicos están más seguros en la escuela. Obviamente que otros podrán mantener las clases desde casa, pero no son la mayoría", explicó el mandatario.

Para Suarez, “hay que mantener la presencialidad todo lo que se pueda", principalmente porque el tiempo que dure la pandemia es incierto.

"Hemos visto que estamos en un amesetamiento. En Mendoza vemos una pequeña caída en los casos, pero no significa para la gente que debe haber relajo. Al contrario, hay que cuidarse muy mucho más", enfatizó.

Clases en San Rafael

Por otro lado, frente al reciente pedido de restricciones del intendente de San Rafael, Emir Félix, manifestó que "por las dimensiones de la ciudad, muchos llegan caminando. No es una ciudad con tanto transporte público para llegar a los colegios".

“Mantener la presencialidad es libertad, educación, progreso para los chicos. Si uno pide suspender la presencialidad durante 15 días, ¿qué va a pasar los otros 15 días y los siguientes, ante la incertidumbre? Nosotros queremos ser estratégicos ante las medidas de restricción", consideró el gobernador.

Sin rodeos sostuvo: "Tuvimos una cuarentena en Argentina de meses y meses, que nos damos cuenta hoy que fue innecesaria, que hizo un daño tremendo a los jóvenes, a la economía. Nadie puede negar que fue un error".

La Justicia del lado de Suarez

No obstante, la jueza Patricia Fox, titular del Segundo Juzgado de Gestión Asociada, falló contra una medida cautelar presentada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Según argumentó la magistrada, “conforme a las estadísticas acompañadas, no surge acreditado que se encuentre en riesgo la salud, producto de la presencialidad educativa”.

Y sostuvo que “el actor no acredita ningún tipo de daño concreto ni potencial, no prueba la relación de causalidad, no acredita ni define concretamente al colectivo que dice representar” en relación a la presentación elevada por el secretario general Gustavo Correa.

“No pueden desconocerse las facultades con las que cuenta la provincia de Mendoza, para establecer en su territorio medidas de prevención que considere adecuadas, en el contexto de la particular situación de emergencia sanitaria”, destacó la sentencia.

Esta medida precautoria también descarta el amparo que había presentado la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), para que se suspendieran las clases en la provincia.