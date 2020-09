Con asado y guitarreada, sigue el corte en Desaguadero

"Aca no pasa nadie", el mensaje de los productores que cortan los ingresos a la provincia de San Luis en el Río Desaguadero. El piquete en el límite entre Mendoza y la provincia gobernada por Alberto Rodríguez Saá se transformó en uno de los núcleos más duros de toda la protesta.

Desde el martes, cientos de productores y transportistas piden que se flexibilicen los protocolos sanitarios para quienes tengan que ingresar a San Luis por motivos laborales o de tránsito.

Uno de los manifestantes compartió en las redes sociales, cómo se vivió la situación durante la noche: "del lado de San Luis están los camioneros que están con nosotros. Estamos con guitarras, con asado y el puente todo tomado".

En un video que fue viralizado, esta persona indica que todo se está realizando de manera pacífica: "Todos compartiendo un vinito, esto es el campo señores. Acá no hay plata, ni planes ni colectivos. Venimos a defender nuestro derecho a trabajar", finalizó.

Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear; Andrés Vavrik, explicó que "el puente está lleno de familias, de productores, de gente de trabajo, que quieren transitar libremente a la provincia de San Luis, que necesitan ir a sus campos, que necesitan trabajar y acá están manifestándose por las disposiciones y los protocolos imposibles de cumplir".

Con respecto hasta cuando durará la medida, Vavrik aseguró que "si hay respuesta nos vamos al campo a trabajar, estamos listos para irnos al campo. Estamos con las herramientas cargadas, con nuestras cosas y tenemos que ir al campo porque nuestros animales nos necesitan".



Modificaciones con gusto a poco

Vavrik hizo referencia a los cambios que anunció la provincia de San Luis en los protocolos de ingreso: "no se flexibilizó para nada y la protesta sigue. Seguimos los productores de Mendoza, Córdoba, La Pampa y San Juan protestando en diferentes puntos. Y si no cambia la situación de que el requisito del ingreso a San Luis dependa de la discreción y burocracia del gobierno puntano; no vamos a estar cerca de ningún arreglo".

"Hemos pasado la noche con normalidad y firmeza y seguiremos así hasta tener un protocolo viable que le sirva al productor, al transportista y que se adapte a la dinámica de la producción", indicó.

Antes Dante Broglieri, coordinador del Ministerio de Producción del gobierno puntano había asegurado que "los pedidos de cambios y sugerencias de los productores mendocinos, como los de Córdoba y La Pampa sobre los protocolos sanitarios han sido tomados en un 90%. En razón de ello San Luis informa que a partir de anoche, vamos a hacer los hisopados en la provincia al ingreso", que deberán ser pagados por el particular.

Una vez que el productor ingresa tiene plazo de transitar hasta 72 horas, el resultado puede ser de un día para el otro, o hasta 48 horas.

Broglieri exlicó que esta última semana el sistema sanitario adquirió nueva tecnología para agilizar el tema de los análisis y "está funcionando bastante bien, para la cantidad de PCR que se maneja en la provincia de San Luis está dentro de los tiempos razonables".