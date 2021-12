Compras navideñas: cómo evitar caer en estafas

A pocos días de Navidad, muchas personas ya están pensando en las compras que deben realizar para poder celebrar con sus seres queridos.

Por tal motivo desde Defensa del Consumidor brindaron algunas recomendaciones importantes a tener en cuenta, que son válidas para todas las compras que se realicen diariamente.

Mónica Lucero, directora de Defensa del Consumidor, habló en el programa En La Mira por FM. 91.7: “Las recomendaciones del Gobierno es que vayamos a comprar a un negocio que esté en legal forma, accesible para las inspecciones por si tiene que hacer una denuncia”.

Al respecto, agregó que “al finalizar la compra es obligación del comerciante entregar un ticket, factura o presupuesto y si no lo quieren dar, no se realiza la compra y me voy a otro lado”.

En tanto, Lucero alertó a los consumidores: “Todos los proveedores tienen la obligación de recibir QR y débito. Por ahí suelen decir que justo se les ha roto el posnet y no pueden aceptar el débito, entonces, debo dejar las compras e ir a otro lado”.

Recargo por compras con débito o crédito

Las compras con débito o crédito en un pago no pueden sufrir recargos en el precio, según explicó la funcionaria provincial.

“El consumidor debe entender que el libro de quejas es una fortaleza para poder solucionar el problema en forma inmediata”, resaltó Lucero.

Compras por internet

Con la pandemia, las compras online aumentaron notablemente y, con ello, también las irregularidades, pero como consumidores hay que saber que las compras por internet o teléfono pueden ser 'deshechas' sin ser multados.

En este caso, la recomendación es ir a las plataformas conocidas, aunque también se contempla la compra y venta a través de redes sociales.

“Entiendo que muchas veces la situación da a que entre particulares se puedan vender bienes a través de las redes sociales. Pero en caso de concretar vayamos a un lugar público donde haya mucha gente, podamos estar cerca de alguien de seguridad o una comisaría y avisar qué haremos, pero nunca en la noche ni en solitario, porque vemos a diario que se están produciendo hechos de inseguridad”, comentó la directora de Defensa del Consumidor.

De todas formas, es importante recordar que, frente a cualquier irregularidad, los consumidores pueden hacer la denuncia correspondiente a través del 148@mendoza.gov.ar o en la app 148 Defensa del Consumidor