Cómo es el Impuesto Único y de recaudación inversa

El bloque Frente Renovador - UP propuso el pago de un impuesto único y simple que termine con la injusticia que sufren los contribuyentes y los municipios con el sistema tributario actual. La recaudación de este tributo comenzaría por las comunas para luego coparticipar a la provincia y finalmente a la Nación. El diputado Jorge Difonso dijo al respecto: “Creemos necesario abrir el debate y que se sienten todas las comunas para pensar la provincia que queremos después de la pandemia”.

La iniciativa del bloque legislativo apunta a ponerle un freno al gran costo que tiene la sociedad y el desperdicio de recursos que ocasiona el sistema tributario.

También explicaron que con este impuesto único pretenden mejorar el ambiente, incentivando el trabajo, el ahorro y la inversión.

Jorge Difonso

Recaudación inversa

“Proponemos la reducción del sistema impositivo argentino que hoy tiene más de 100 impuestos para pasar al sistema de un único impuesto tal cual está establecido en otros países y en donde la presión impositiva argentina se ha tornado imposible, demandando más del 50% de lo conseguido por los trabajadores, empresas, pymes y demás. También, por otro lado, planteamos una recaudación inversa, es decir, mediante los municipios, luego las provincias y, por último, la Nación, ya que hoy, los municipios respecto de las provincias, y las provincias respecto de la Nación se ven perjudicados por un reparto discrecional de los recursos impidiéndole cumplir con sus servicios y sus obligaciones. Por otro lado, la ciudadanía debe bajar la carga impositiva a la cual está sometida, para poder producir más”, puntualizó el diputado provincial Jorge Difonso.

Entre otros de los fundamentos que rezan en el escrito del impuesto único, se destaca que el principal problema económico de Argentina no es la pobreza, ni la falta de empleo, ni los bajos ingresos de los hogares, ni mucho menos el “incipiente” gasto público, sino la falta de un alto y sostenido crecimiento económico. La evidencia empírica demuestra que el crecimiento económico, no los programas sociales, es la única manera de abandonar efectivamente la pobreza al generar verdaderas oportunidades de desarrollo para las personas. El empleo, el ingreso y la pobreza son solo los efectos del problema.

Y además, el proyecto agrega que debemos reconocer que la falla de fondos que enfrenta el país en el orden fiscal no es la insuficiencia de ingresos tributarios del Gobierno, lo que le impide emprender ambiciosos programas de obra pública. Los ingresos fiscales no pueden, por sí mismos, generar el crecimiento económico que necesitamos para abatir la pobreza. Aumentar los ingresos públicos –como se ha venido planteando– no puede ser el objetivo de la reforma fiscal que requiere Argentina. Tratar el problema fiscal como insuficiencia de recursos gubernamentales llevaría la reforma tributaria al fracaso, tanto para aumentar los ingresos como para superar el verdadero problema, el crecimiento. Esto es así por una olvidada razón: el Gobierno solo puede obtener recursos de la sociedad.