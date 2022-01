Cómo disfrutar de los espejos de agua de forma segura

El 2022 llegó a la provincia de Mendoza con temperaturas muy elevadas y, como sucede en esta época del año, mendocinos y turistas buscan lugares para poder escapar del calor y refrescarse concurriendo a espejos de agua, cauces o piletas. Ante esta situación, desde Defensa Civil brindaron una serie de recomendaciones para extremar los cuidados y prevenir cualquier tipo de accidente.

“Hay lugares dónde está prohibido bañarse y es importante saber por qué está prohibido”, remarcó en diálogo con En La Mira por FM 91.7, Daniel Burrieza, director de Defensa Civil.

Al respecto, el funcionario sostuvo que los cauces de riego o los lugares dónde se acumula agua para el riego, "no están preparados para divertirse, bañarse, nadar o hacer algún tipo de práctica que requiera un acondicionamiento especial como, por ejemplo, tener guardavidas”.

“Esos lugares se caracterizan por tener casi siempre lo que se llama como 'aguas rápidas', lo que ocasiona que la gente se mete en algún cauce, es arrastrado y el cansancio de tratar de salir del agua los vence y terminan lamentablemente en una situación de personas que están ahogadas”, concluyó.

Es importante recordar que lugares como Potrerillos, Cipolletti, Agua del Toro, El Tigre y Valle Grande no se encuentren habilitados para tal fin, ya que estos terrenos acuáticos son cenagosos, rocosos y de grandes profundidades al nadar o bañarse y ponen en riesgo la vida.

Cuidados a tener en cuenta

• Respetar el tiempo de la digestión. No meterse en el agua inmediatamente luego de la comida.

• Si se consume alcohol, no se debe ingresar al agua.

• Vigilar a los niños.

• No estacionar el vehículo cerca de la orilla.

• No acampar en tierras bajas por posibles crecientes.

• No arrojar residuos al agua que pongan en peligro a los bañistas.

Las tormentas continuarán presentes

Al respecto, Burrieza apeló a la conciencia de la ciudadanía: “Le pedimos a la gente que tenga cuidado, que lo piense antes de entrar al agua, que recapacite en esos lugares y que se limite a hacer lo que se puede hacer y que trate de tomar la mayor precaución para evitar algún accidente”.

Las altas temperaturas continuarán presentes en la provincia. En ese sentido, el director de Defensa Civil recordó que “este calor genera tormentas, tormentas que suelen tener abundante caída de agua y de granizo. La caída de agua produce aluviones, corrientes de agua dentro de los cauces aluvionales. Hay veces que esos causes que están totalmente secos se utilizan para acampar y una tormenta puede traer, de repente, crecimientos del agua por esos lugares. Entonces, la recomendación es que traten de inmediato de irse del lugar”.