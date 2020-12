Comienza a aplicarse la vacuna contra el coronavirus en todo el país

A las 4 de la mañana del lunes 28 de diciembre arribó un camión de una conocida empresa de logística a su centro de distribución en el departamento de Luján de Cuyo. A las pocas horas, en un furgón de la misma empresa se trasladó el cargamento a la sede del Vacunatorio Central, frente a la municipalidad de la ciudad de Mendoza, donde las autoridades recibieron el cargamento y comenzó, oficialmente, el operativo de vacunación con la Sputnik V, la primera en arribar al país y que dará lugar al comienzo de la inmunización.

“Quién iba a decir que el 28 de diciembre íbamos a tener vacuna”, reflexionó Iris Aguilar, titular del Vacunatorio Central. “Es una muy buena noticia.me parece que es el principio de ver una solución a esta pandemia que nos ha aquejado en el 2020, más allá de las discusiones que hay con las vacunas, con la producción y demás, creo que somos afortunados por el hecho de tenerla ahora acá, es una muy buena noticia para cerrar este año”.

Ante los micrófonos de CNN Radio Mendoza, Aguilar señaló: “la producción de vacunas para coronavirus a nivel mundial es muy acotada, y lo hemos visto con todas las que ya están aprobadas, por lo tanto se han hecho entregas parciales, esperamos recibir el otro 50% de esta primera entrega en los próximos días, y así progresivamente para ir alcanzando a todos los grupos que se consideran objetivos de esta campaña nacional de vacunación”.

Acerca del cronograma, indicó: “La vacunación va a comenzar seguramente mañana (por hoy), la ministra en la mañana cuál va a ser el lugar, cuál va a ser la estrategia, y será el puntapié inicial para que podamos comenzar con la distribución formal en todo el territorio provincial”.

Aguilar detalló que se va a empezar a vacunar a personal de salud de guardias generales y terapia intensiva en cada uno de los hospitales, es decir puertas adentro.

Luego se conoció que la primera persona que recibirá una dosis será la ministra de Salud, Ana María Nadal. La funcionaria se someterá a ser inoculada con la droga proveniente de Rusia con el objetivo de brindar confianza a quienes posteriormente serán vacunados (personal esencial de salud y seguridad).

Se espera que a las 9:00 horas comience todo el proceso de vacunación y trascendió que el lugar elegido será el Hospital Lagomaggiore. Allí, recibirán las dosis terapistas, choferes de ambulancias, enfermeros y quienes trabajan en guardias generales, es decir, los empleados que permanecen en la llamada “primera línea”.

Recordemos que la vacuna requiere un frío particular, ya que debe conservarse a 18 grados bajo cero. Es por eso que el Gobierno de la provincia de Mendoza llevó adelante la compra de varios freezers comunes para poder resguardarlas.

“El frío está asegurado”, dijo en relación con la recepción de las dosis en el Vacunatorio Central, y para finalizar llevo tranquilidad los mendocinos nadie va a colocar una vacuna que no es segura y eficaz.

Las vacunas que llegaron a la Argentina.

“Vamos a llegar a todos los efectores públicos que tienen guardia y unidades de terapia intensiva. La idea es que sea equitativa y de manera segura que llegue al lugar más alejado a menos de 18 grados, esa es la consigna y en eso estamos trabajando”, había adelantado la profesional.

La distribución será homogénea en todos los hospitales de los 18 departamentos. Por supuesto que en proporción mayor en los hospitales de mayor complejidad que tienen las dos instancias; tienen unidades de cuidados intensivos y tienen guardias generales. En el caso de los privados se debatía para ir coordinando en la próxima etapa la entrega, para poder vacunar a aquellos profesionales que se desempeñan en esos efectores, aunque muchos comparten esta dualidad de atender en público y privado.

Los primeros receptores

Las vacunas serán destinadas a todo el personal de la salud y luego se informará cómo será la continuidad del calendario. Las otras dosis restantes estarán llegando durante los primeros días de enero del próximo año.

Según especificó el gobernador, la droga demora siete minutos en descongelarse y puede tener una duración de hasta 30 minutos para aplicarla. De esta manera, se está realizando una logística para poder tener éxito en la inoculación de las mismas.

Por otro lado, Suarez dejó en claro que por ahora no se vacunará teniendo en cuenta las personas que están en mayor riesgo y exposición. Es por eso, que las prioridades serán los trabajadores de la “primera línea”, choferes de ambulancias, terapistas, enfermeros. “Yo me voy a vacunar a mi turno”, aseguró.

Sin embargo, hay que recordar que la aplicación de esta droga no es obligatoria, sino que es voluntaria y desde hace tiempo muchos profesionales han mostrado su preocupación por la falta de información sobre la efectividad de la Sputnik V como también el temor a efectos secundarios.

Sin embargo, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, manifestó que los resultados dados a conocer por la ANMAT, sobre la vacuna rusa Sputnik V, mostraron “una eficacia que genera optimismo en la lucha para prevenir el coronoavirus".

Las dudas

Quien expresó un punto de vista diferente fue la titular de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud. María Isabel del Pópolo, secretaria general de Ampros, dijo en declaraciones periodísticas que “Hay una confusión muy grande porque el desconocimiento que hay, realmente se ha cerrado mucho la información de la vacuna. Me llama la atención por las dosis que vienen, si esa vacuna viene para vacunar o porque la fase 3 no está, o viene para que seamos una investigación sobre los agentes de salud. Se va a vacunar a menores de 60 que no tengan comorbilidades”.

Luego, señaló: “Nos da la sensación real de que esto vamos a ser nosotros –no soy por la edad– pero mis colegas van a ser en quiénes se va a probar cómo funciona la vacuna para llegar a la cantidad necesaria. A uno le deja la cabeza llena de preguntas, sobre todo porque no se ha revelado cómo actúa la vacuna. Quizá solamente los gobiernos, las autoridades son las que saben, no lo ponen al descubierto. Eso da qué pensar”.