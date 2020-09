Coincidencias y críticas entre Fernández y Suarez durante  una entrega de viviendas

El presidente Alberto Fernández y el gobernador Rodolfo Suarez, se volvieron a ver por teleconferencia, la ocasión fue un acto de entrega de viviendas del plan Procrear.

Fue en el departamento de Maipú en el centro habitacional que contiene 922 casas o departamentos ubicadas en cercanías del Parque Metropolitano. Núcleo de viviendas de las que ya se entregaron alrededor de 780, el resto se adjudican en la medida que culminan los trámites burocráticos, que con la pandemia se hacen más lentos para aquellas familias que vienen desde mucho tiempo trabajando y esperando ese uno bien, el hogar propio.

En plena cancha de hockey sobre césped sintético (aún no inaugurada) de lo que en breve será otro complejo deportivo que contará Maipú, se levantaron un escenario y una pantalla de grandes dimensiones, con la que Mendoza participó de la ceremonia, junto a los gobiernos de las provincias La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Buenos Aires, teleconferencia que fue coordinada desde la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, con el Presidente y parte del Gabinete nacional.

Aquí, al Gobernador de la provincia lo acompañaron el vicegobernador Mario Abed, el intendente anfitrión Matías Stevanato, las senadoras de la Nación, Pamela Verasay y Anabel Fernández Sagasti, junto al diputado nacional Alejandro Bermejo.

Más allá del alto significado que implica entregar y recibir una flamante vivienda. La ceremonia, que tuvo considerable retraso, sin explicación alguna, tuvo particularidades, como la salida del gobernador de la provincia, antes que hable el presidente, cuando él (Suarez) se retiró del escenario. O cuando el gobernador de Buenos Aires y el propio Presidente utilizaron la tribuna protocolar para producir discursos de alto contenido político, como mostrando el tiempo de tirantez que se vive entre oficialismo y oposición. También anticipando los tiempos electorales que vienen.

Coincidencias en el déficit habitacional de la provincia

El Ciudadano mantuvo breves diálogos periodísticos, como con el vicegobernador Mario Abed, quien dijo: “Nosotros hacemos todo lo necesario para poder escuchar y trabajar junto a la Nación. Por eso espero que con estos anuncios reactivemos la obra pública en materia de viviendas. Entendemos que para poder reactivar y con el esfuerzo que estamos haciendo todos los mendocinos de tener la economía abierta, hay que poner la construcción a punto y abierta. Y en eso, esperando los anuncios presidenciales, se coloque una luz de esperanza a la construcción de viviendas. Es una de las materias pendientes y que genera más empleo. Por lo que considero, como consideran los mendocinos que, si esto no se reactiva a través de fondos que envíe la Nación, no lo podremos hacer por este año y no sé el año que viene”.

Por su parte, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, expresó: “Toda esta reactivación se inició con una excelente noticia, cuando el 4 de agosto se anunció el cambio en la actualización, salir del UVA por la actualización salarial, fue el primer desafío que teníamos. Ahora estamos empezando a entregar aquí en Maipú, la semana que viene será en la capital. Recordemos que se entregaron viviendas en Santa Rosa”.

“Entendemos la ansiedad de la gente, pero hay protocolos de entrega para la firma de la escritura, con una situación compleja por la circunstancia que estamos viendo con la pandemia. Aún así estamos abocados a que la entrega se realice lo antes posible. Es algo que expliqué a algunos adjudicatarios con los que estuve en contacto, para intentar retocar algunos de los protocolos y acelerar los trámites para las entregas de casas. Aunque, advertí que en esta situación de pandemia todo trámite se hace muy difícil”.

Maipú muestra preocupante déficit habitacional

Para el director de vivienda del municipio de Maipú, Gustavo Mangione: “El déficit habitacional que tenemos en el departamento Maipú es, lamentablemente, complejo. Esto viene acumulándose hace muchos años. En el año 2000 habilitamos un registro, que actualmente tiene un acumulado de aproximadamente 12.000 personas inscriptas en el régimen habitacional”.

Por eso el funcionario consideró: “Esta entrega de viviendas va achicando la brecha, sobre todo, en la gente de clase media que he podido acceder al crédito modificado, que ahora es con el sistema hogar de actualización de los de los créditos Procrear.

A su turno, el intendente Matías Stevanato, detalló: “Quedan 126 viviendas, de las cuales hoy entregamos 50, el resto serán adjudicadas el mes que viene. Lamentablemente, la pandemia no cambió todo y todo se demoró, pero antes de fin de año cada uno de los propietarios tendrán sus casas”.

El jefe comunal reconoció a nuestro diario: “El déficit habitacional es en todo la provincia y Maipú no escapa a esa realidad. Por eso estamos trabajando junto a los Gobiernos nacional y provincial para bajar ese déficit que es histórico en toda la provincia. Lo hacemos en el absoluto convencimiento que los mendocinos tienen derechos de acceder a su vivienda. Es su sueño y nosotros desde el estado tenemos que brindar las herramientas para que puedan acceder. Lamentablemente la pandemia y la crisis económica que deriva de la misma complica mucho más las cosas, pero el sueño está y vamos a seguir trabajando para lograr ese objetivo”.

Lo poco que dijo Suarez y lo picante que estuvo Fernández

Al expresarse ante el contacto nacional, Rodolfo Suarez, reflexionó: “Creo, que más allá de nuestra pertenencia política, vamos a coincidir aquellos que nos dedicamos a la función pública, que no hay acto que cobre mayor significación y mayor sentido del trabajo que es la entrega de viviendas, porque estamos haciendo realidad un derecho humano fundamental que le asiste a cualquier ser humano”.

“Todos coincidimos en este derecho fundamental, en el que confluimos para que trabajemos juntos, por cada familia. Personas que recibirán un hogar donde van a vivir, desarrollarán su vida, para que ese bien quede para sus hijos. Todos ellos deben sabe que hay un estado tanto nacional, provincial como municipal que trabajarán para que este sueño se haga realidad”.

Cerró el presidente Alberto Fernández, expresando, “cuando llegamos al gobierno nos encontramos con 11.000 viviendas de este tipo, virtualmente a punto de ser terminadas. Inexplicablemente nunca se concluyeron, las dejaron ahí en el año 2015 por razones que uno no logra entender. Si razones lógicas, políticas, inoperancia, maldad, lo cierto que así todavía quedan muchas, más de 11.000 mil viviendas que los argentinos esperan que las concluyamos para que se las entreguemos. Son obras que se encararon con el plan Procrear, pero hay otras obras que enfrento el propio estado nacional en zonas del país donde la gente no puede acceder de ningún modo a esa vivienda. Sin embargo, se paralizaron ahí y así quedaron”.

En otro tramo de sus palabras, el primer mandatario apuntó, “son obras públicas que se iniciaron y que quedaron abandonadas durante cuatro años. Y me pregunto, como se pregunta todo el país, ¿en esos cuatro años qué pasó?, tomamos deuda, una y otra vez. Los pícaros compraron dólares, una y otra vez; se llevaron esos dólares fuera del país, una y otra vez. Y otra vez tenemos que llegar nosotros a poner en orden todo eso”.